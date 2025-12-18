AZ heeft donderdagavond goede zaken gedaan. De ploeg van Maarten Martens gaat overwinteren in de Conference League. Ondanks deze prestatie zal er een bitterzoet gevoel aan de wedstrijd worden overgehouden. Een overwinning, en dus directe plaatsing zat er namelijk dik in. Dat lukte niet tegen Jagiellonia Bialystok.

Voor AZ stond bij aanvang van de wedstrijd veel op het spel. De ploeg uit Alkmaar moest om kans te maken op directe plaatsing voor de volgende ronde van de Conference League winnen, het liefst met veel doelpunten. Doelsaldo was namelijk van belang. Maar ondanks dat de ploeg van Maarten Martens dit wist kwamen ze niet tot scoren en bleef de wedstrijd doelpuntloos gelijk.

Zelfs nadat Jagiellonia een rode kaart kreeg wist de ploeg uit Alkmaar niet tot scoren te komen. AZ heeft zich weliswaar geplaatst voor de play-offs van de Conference League, maar écht feestelijk voelde het na afloop niet. Toch is het goed nieuws voor het Nederlands voetbal, want zo is er tenminste een team dat de knock-outfase van een Europees toernooi haalt.

Alsnog plaatsing

Doordat AZ bij de 24 beste teams van de Conference League zit mogen ze dus wel naar de play-offs van de competitie. Hierbij mogen de Alkmaarders samen met zestien andere ploegen gaan uitmaken wie er naar de volgende ronde mag. Een plek in de top-acht had betekend dat AZ de tussenronde had overgeslagen.

Belangrijk duel Eredivisie

AZ moet aankomende zondag weer aan de bak in de Eredivisie, de tegenstander is Fortuna Sittard. Na een slechte reeks in de competitie kunnen de Alkmaarders een overwinning goed gebruiken. Misschien kan het goede gevoel weer terugkomen op bezoek bij het eveneens kwakkelende Fortuna Sittard.

Alles over Conference League

Check hier het laatste nieuws over de Conference League, bekijk ook het aankomende programma en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.