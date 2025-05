AZ laat Heerenveen dit keer enigszins heel op weg naar finale Europese play-offs

AZ maakt nog altijd kans om Europa in te gaan. De Alkmaarders staan zondag thuis in de finale van de play-offs tegen FC Twente of NEC. AZ won donderdagavond in eigen huis eenvoudig van Heerenveen: 4-1.

Begin dit seizoen liet AZ niets heel van Heerenveen, dat toen nog getraind werd door Robin van Persie: 9-1. Zo erg werd het dit keer niet voor de Friezen, al hadden ze opnieuw weinig in te brengen. Een andere vergelijking met de vorige ontmoeting in Alkmaar was dat er opnieuw iemand een hattrick maakte. Die eer was deze keer weggelegd voor Mexx Meerdink.

Goal van het seizoen? AZ-speler Mexx Meerdink spoelt met fenomenale omhaal bekerdrama weg Met de kater van de verloren bekerfinale nog vers in het geheugen, leek AZ donderdagavond opnieuw een pijnlijke nederlaag te moeten slikken. In eigen huis tegen laagvlieger NAC Breda keek het elftal van Maarten Martens in de slotfase tegen een 0-1 achterstand aan, maar een wonderschone omhaal van Mexx Meerdink in de 98ste minuut voorkwam een nieuwe domper: 1-1.

Die had hij voor rust al te pakken. De talentvolle spits scoorde in minuut 2, 21 en 45. Een loepzuivere hattrick dus. Na rust maakte Alexandre Penetra zijn eerste doelpunt in Alkmaarse dienst en voorkwam Ion Nicolaescu een nieuwe blamage voor de Friezen.

Kater na bekerfinale

Zo is AZ dus weer een stap dichter bij om de kater na de verloren bekerfinale tegen Go Ahead Eagles weg te spoelen. Daar lag een ticket voor groepsfase Europa League klaar, die dus na penalty's naar de ploeg uit Deventer ging. AZ werd ook geen vierde in de competitie, waardoor play-offs op het menu staan. Door vijfde te worden, heeft AZ wel thuisvoordeel in de finale die dus gespeeld wordt tegen Twente of NEC.

De winnaar van de eindstrijd verdient een ticket voor de tweede voorronde van de Conference League, het derde Europese toernooi van de UEFA.

