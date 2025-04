Goal van het seizoen? AZ-speler Mexx Meerdink spoelt met fenomenale omhaal bekerdrama weg

Met de kater van de verloren bekerfinale nog vers in het geheugen, leek AZ donderdagavond opnieuw een pijnlijke nederlaag te moeten slikken. In eigen huis tegen laagvlieger NAC Breda keek het elftal van Maarten Martens in de slotfase tegen een 0-1 achterstand aan, maar een wonderschone omhaal van Mexx Meerdink in de 98ste minuut voorkwam een nieuwe domper: 1-1.

AZ trad aan met een flink gewijzigde opstelling. Veelbesproken namen als Sven Mijnans, Seiya Maikuma en Bruno Martins Indi begonnen op de bank, vermoedelijk met het oog op de allesbeslissende slotfase van het seizoen. De Alkmaarders strijden immers nog volop om Europees voetbal.

Opvallender was de reserverol voor Wouter Goes, waar maandag niet voor het eerst dit seizoen veel om te doen is geweest. De verdediger was volgens Martens niet okselfris uit de verloren bekerfinale tegen Go Ahead Eagles gekomen.

AZ wankelt opnieuw

AZ oogde zoekende dankzij de vele wijzigingen, kwam moeilijk tot kansen en kreeg het zwaar tegen het compact spelende NAC. De Brabanders kwamen vijftien minuten voor tijd zelfs op voorsprong dankzij een rake kopbal van Leo Sauer uit een corner van Clint Leemans.

Lichtpuntje voor AZ in donkere week

Terwijl de frustratie op de tribunes toenam, bleef AZ aandringen. Mijnans kopte een grote kans over, maar het was uiteindelijk Meerdink die de meubelen redde. In de 98ste minuut kreeg hij de bal na een voorzet van Maikuma op zijn slof en volleerde hij deze in omhaal achter NAC-doelman Roy Kortsmit. Een explosie van opluchting volgde in het AFAS Stadion.

Het kunststukje van Meerdink betekende niet alleen een belangrijke puntendeling in de strijd om Europees voetbal, maar zorgde ook voor een lichtpunt in een verder donkere week voor AZ. Met nog vier speelronden te gaan, staat de ploeg zesde in de Eredivisie en blijft de hoop op Europees voetbal levend.

Mexx Meerdink met een 𝐰𝐞𝐞𝐫𝐠𝐚𝐥𝐨𝐳𝐞 omhaal in de 97e minuut 🔥#AZNAC — ESPN NL (@ESPNnl) April 24, 2025

