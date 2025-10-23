AZ-speler Mexx Meerdink kreeg onlangs te maken met een groot drama. De 23-jarige spits debuteerde in de selectie van Oranje, maar raakte zwaar geblesseerd. "Mijn vader, moeder en ik waren in tranen."

Het ging mis voor Meerdink ná een training, terwijl ze de spelers nog wat aan het afwerken waren. "Het was een zuur moment. Bij de derde bal hoorde ik iets verkeerds in mijn lies. Het was al heel snel dat ik dacht: dit is niet goed", blikte Meerdink terug bij Ziggo Sport. "Maar ik sta hier met een positieve mindset. Ik ga elke dag hard werken om sterk terug te komen, dat is het enige wat ik nu kan doen."

Meerdink vertelde goed te zijn ontvangen door de groep, van zenuwen had hij nauwelijks last. "En ja… dan zit een ongeval in een klein hoekje."

Tranen bij familie Meerdink

"Ik heb één dag gebaald. Flink gebaald", ging de spits van AZ verder. "Alles gegeten wat eigenlijk niet goed was", lachte hij. "Ik belde mijn vriendin gelijk: 'Haal alles wat niet goed voor me is'. Maar daarna gelijk de knop omgezet en geschakeld wat het beste is op dit moment voor mij. Daar ben ik nu hard mee bezig."

Bij thuiskomst was er een emotioneel moment met zijn ouders. Vader Martijn, zelf ook oud-voetballer, raakte ook ooit zwaar geblesseerd bij het Nederlands elftal. "Hij dacht gelijk terug aan dat moment en toen raakte hij ook in tranen. Mijn moeder en ik ook toen ik het vertelde. Het was een soort zelfde moment, eigenlijk", baalde Meerdink. Het was heel zuur, maar het gaat goed komen. Zeker", was hij vastberaden.

Basisplaats bij AZ

De blessure kwam op een vervelend moment voor Meerdink, die op dat moment basisspeler was bij AZ. Zijn concurrent Troy Parrott was namelijk ook geblesseerd. Over die periode was Meerdink kritisch. "Ik denk dat ik het beter had kunnen invullen en de kans beter had moeten aanpakken. Want het was niet mijn beste periode."

De fans van AZ hoeven voorlopig nog niet te rekenen op een terugkeer van de goaltjesdief. "Er staat enkele maanden voor. Alleen ik ken mezelf: ik ga er alles aan doen om zo snel mogelijk terug te zijn."

