AZ heeft een update naar buiten gebracht over Mexx Meerdink, die geblesseerd raakte op de training van het Nederlands elftal. "Dit is heel slecht nieuws", zei trainer Maarten Martens na het zien van het onderzoek.

Meerdink lijkt enkele maanden uit de roulatie te liggen. "Hij heeft onderzoek gehad en we zullen hem echt een hele tijd kwijt zijn", zegt AZ-coach Martens bij Noordhollands Dagblad. "Da’s niet een kwestie van enkele wedstrijden. Dit is heel slecht nieuws, ja."

Liesblessure

De 22-jarige spits werd voor het eerst geselecteerd voor het Nederlands elftal. Meerdink hoopte zijn debuut te maken tegen Malta (of Finland komende zondag), maar raakte deze week geblesseerd op de training bij het afwerken. Het gaat om zijn lies.

In hetzelfde schuitje als vader Martijn

Net als vader Martijn Meerdink een zeer ongelukkige eerste oproep bij het Nederlands elftal. Twintig jaar eerder scheurde Martijn zijn voorste kruisband daags voor een interland, waardoor een droomdebuut veranderde in een zware teleurstelling. Het lijkt alsof het lot zich herhaalt binnen de familie Meerdink.

Gelukje voor AZ

Troy Parrott begon dit seizoen als eerste spits van AZ, maar stond de hele maand september aan de kant met een blessure. De Ier maakte afgelopen zondag voor het eerst weer minuten, als invaller tegen Telstar. Hij is ook mee met het nationale elftal van Ierland, waar hij volgens Martens rustig zal worden gebracht.

"Het is aannemelijk dat Troy niet heel lang gaat spelen in die wedstrijden, omdat hij daar nog niet klaar voor is. Hij zal misschien wel invalbeurten krijgen, maar dat is alleen maar goed. Daar wordt ie weer fitter van."

Nog een optie

Martens heeft met Lequincio Zeefuik nog een spits in huis. AZ speelde donderdag een oefenwedstrijd tegen Volendam (0-3 winst), maar Zeefuik deed niet mee. Hij had wat last van zijn hamstring. Ibrahim Sadiq stond in de spits.

