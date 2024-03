AZ walst in emotioneel beladen duel over FC Volendam heen

In een duel dat zeker voor FC Volendam in het teken stond van de overleden Ramon Visser, heeft AZ een simpele zege geboekt. De ploeg van trainer Maarten Martens won aan de Dijk met 0-4. Vangelis Pavlidis had afstand kunnen nemen op de topscorerslijst, maar had zijn vizier bepaald niet op scherp staan.

Het overlijden van Ramon Visser was deze week het gesprek van de dag in Volendam. De oud-jeugdspeler van FC Volendam en assistent-trainer van RKAV Volendam was ongeneeslijk ziek en overleed vorige week op 35-jarige leeftijd. Er was onder meer een inzamelingsactie voor zijn vrouw en dochtertje van twee. In de 35ste minuut werd de tijd genomen om een minuut te applaudisseren.

AZ was eigenlijk de hele wedstrijd heer en meester en had nog veel vaker kunnen scoren. Treffers van Ruben van Bommel en Pavlidis werden afgekeurd waardoor de score tot vier beperkt bleef. De Griekse topscorer van AZ had er sowieso nog wel een paar kunnen maken, maar tot wanhoop van zijn ploeggenoten wist hij het net niet meer te vinden.

Door de zege staat AZ na 26 duels op 49 punten, goed voor een vierde plaats. Nummer vijf Ajax heeft negen punten minder, maar nog wel een wedstrijd tegoed. De geplaagde Amsterdammers staan vanmiddag tegenover Sparta. Volendam is met veertien punten de hekkensluiter in de Eredivisie.