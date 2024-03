Barbecue van Chelsea valt in het water en niet alleen vanwege het weer

Je denkt leuk, een barbecue met je teamgenoten. Maar de BBQ bij Chelsea was een flop, niet alleen vanwege het slechte Engelse weer, maar ook omdat het menu was samengesteld door de diëtisten van de club.

Het is niet voor het eerst dat Chelsea-trainer Mauricio Pochettino een barbecue organiseerde bij zijn nieuwe club. Eerder dit jaar was het ook al raak en dat is natuurlijk niet gek voor een Argentijn, de Zuid-Amerikanen staan toch bekend als groot vleeseters.

Dieet van de club

Bij een gemiddelde barbecue in een amateurcompetitie zouden de alcoholische versnaperingen, patat en hamburgers de rondte gaan. Maar deze zat anders in elkaar. De diëtisten van Chelsea hadden natuurlijk wel een speciaal menu, zodat de spelers niet te veel of te vet zouden eten. Er was wel vlees, maar dan niet te vet en als bijgerecht moesten de spelers het doen met sla.

En er was dus geen alcohol, misschien dan maar een colaatje? Nee, ook die waren er niet. De spelers kregen alleen water of een sinaasappelsapje. Als klap op de vuurpijl begon het vervolgens ook nog eens te regenen.

Saamhorigheid

Ondanks dat dit natuurlijk super saai klinkt, was het volgens Pochettino belangrijk om samen te komen: "Het belangrijkste is dat we samen komen op dit moment. Natuurlijk gaat het niet zo zijn dat we nu opeens veel gaan scoren, maar daar gaat het ook niet om. Het is belangrijk om goed met elkaar te communiceren op dit moment en om met een goed gevoel richting de wedstrijd te gaan."

Want de wedstrijd die eraan komt is het duel in de FA Cup tegen Leicester City. De twee teams nemen het op Stamford Bridge tegen elkaar op in de kwartfinale van de oudste bekercompetitie ter wereld.