Barça-verdediger met opvallende outfit naar Franse selectie (en de reacties zijn wisselend)

Jules Koundé heeft een fashion statement afgegeven bij zijn aankomst bij het nationale team van Frankrijk. De verdediger van FC Barcelona arriveerde op hoge hakken en droeg ondertussen ook een stropdas in een opvallende kleur.

De 25-jarige Koundé houdt enorm van mode, zo is te zien op zijn Instagram. Dat uitgerekend hij met zoiets opvallends naar het trainingskamp van de Franse ploeg komt, is dus niet gek. Zijn club, FC Barcelona, legt met enige regelmaat zijn opvallende aankomsten bij het stadion vast. Een beetje zoals de outfits van Lewis Hamilton voor een Formule 1-race.

Koundé kwam aan met een hippe zonnebril, een zwart leren jack, een spijkerbroek en daaronder dus de flinke, zwarte hakken. En ook de kleur van zijn stropdas is opmerkelijk te noemen: oranje. Laat Nederland nu juist één van de tegenstanders van Frankrijk zijn in de groepsfase van het EK. Op 21 juni staan de twee landen in Leipzig tegenover elkaar.

Jules Koundé met zijn hakken / Pro Shots

Op sociale media krijgt Koundé met regelmaat kritiek te verduren bij het showen van een nieuw outfitje, maar hij heeft ook fans. "Dit wordt belachelijk", is een reactie. "Dit gaat te ver", zegt een ander. Maar een derde stelt dat de stylist van Koundé opslag verdient en een vierde noemt het een stijlicoon. Anderen rollen juist weer over de grond van het lachen.

Selectie Frankrijk voor het EK 2024

De definitieve selectie van Frankrijk is al even bekend. Bondscoach Didier Deschamps neemt 25 spelers mee naar het EK in Duitsland, waar elk land 26 spelers mee mag nemen. Koundé krijgt in de verdediging concurrentie van William Saliba, Ibrahima Konaté en Dayot Upamecano.

De opvallendste naam in de selectie is die van N'Golo Kanté. De middenvelder raakte voor zijn vertrek naar Saoedi-Arabië al uit beeld bij Frankrijk, maar is nu toch weer opgeroepen. Reden voor Deschamps om dat te doen, is omdat er geen middenvelder meer minuten maakte dan Kanté dit seizoen.