Bijzondere beelden: zo kwamen de Formule 1-coureurs aan het bij circuit in Monaco

De Grand Prix van Monaco is in veel opzichten bijzonder. Zo ook de aankomst van de Formule 1-coureurs voor het raceweekend. Onder anderen Lewis Hamilton en Pierre Gasly kwamen donderdag per boot bij het circuit aan.

In Monaco is héél veel gebouwd op heel weinig grond. Daardoor is het passen en meten om zo'n groot evenement te organiseren door de straten van de dwergstraat. Om de coureurs op een enigszins snelle manier in de paddock te krijgen tijdens het raceweekend, is de boot het snelste vervoersmiddel.

Een aantal jaar geleden was het nog zelfs zo dat de eerste vrije trainingen in Monaco op donderdag waren. Op vrijdag waren de straten dan weer open voor het publiek, ook om bijvoorbeeld de kroegen en restaurants weer te vullen met bier en vers eten. Nu lijkt dat dus beter geregeld.

Pierre Gasly / Pro Shots

De coureurs arriveren per boot

De fotografen hebben een aantal coureurs op beeld gekregen bij hun aankomst op donderdag. Hamilton stapte uit met zijn Mercedes-enclave, evenals teamgenoot George Russell. Laatststgenoemde zat overigens wel op een ander bootje. Ook Pierre Gasly van Alpine arriveerde per boot bij het circuit.

Esteban Ocon, teamgenoot van Gasly, werd op de foto gezet met zijn vriendin. Het gaat om de 21-jarige Flavy Barla, een Frans model uit de Côte d'Azur. Een paar dagen terug was zij nog te vinden bij het Filmfestival van Cannes.

Esteban Ocon en Flavy Barla / Pro Shots

Kelly Piquet genoot van Franse kust

Wie daar ook opdook, was de vriendin van Max Verstappen. Kelly Piquet - dochter van drievoudig wereldkampioen Nelson Piquet - woonde ook heel lang in Zuid-Frankrijk en kent Cannes én Monaco dus op haar duimpje. Zij genoot in de week richting de Grand Prix van Monaco van de Zuid-Franse stranden.

Programma in Monaco

Vrijdag stonden de eerste twee vrije trainingen op het programma in Monaco. Een dag later vindt de derde en laatste vrije training plaats, gevolgd door de kwalificatie om 16:00 uur. Dit is misschien wel de belangrijkste kwalificatie van het seizoen, omdat inhalen op zondag nagenoeg onmogelijk is. Zondag begint de race om 15:00 uur.