FC Barcelona moet Iñigo Martinez noodgedwongen laten gaan. De basisspeler van vorig seizoen vertrekt transfervrij naar Al Nassr ook al heeft hij nog een doorlopend contract. Die keuze heeft te maken met de financiële situatie van Barcelona.

De 34-jarige Martinez verlaat FC Barcelona na twee jaar in Catalonië. Hij wordt ploeggenoot van Cristiano Ronaldo bij Al Nassr in Saoedi-Arabië. De 21-voudig Spaans international kwam in 2023 transfervrij over van Athletic en vertrekt nu dus ook zonder iets op te leveren. In totaal speelde Martinez 71 duels voor de Catalanen en daarin wist hij drie keer het net te vinden.

Salaris

Waarom gratis, gezien zijn status als basisspeler met 46 wedstrijden vorig seizoen? Omdat Barcelona van zijn salaris af wil, dat volgens The Athletic 14 miljoen euro per jaar bedraagt. Onbegrijpelijk is dat Barcelona geen transfersom heeft gevraagd, vooral omdat de door de staat gesteunde Saoedische clubs bekend staan om de tientallen miljoenen euro's die ze bieden voor Europese topspelers.

Het vertrek van Inigo stelt de Catalaanse club in staat om andere spelers te registreren, wat momenteel niet mogelijk is. Maar deze zet lost de problemen van de Spaanse kampioen niet volledig op. De club heeft nog steeds te hoge uitgaven en kan slechts 8,4 miljoen van de vrijgekomen 14 miljoen van Inigo's salaris gebruiken voor de salarispot.

Selectie Barcelona

Inigo was een belangrijke speler voor Hansi Flick, die nu nog vier centrale verdedigers over heeft: Pau Cubarsi, Ronald Araujo, Eric Garcia en Andreas Christensen. Voor de voetballer is de transfer financieel aantrekkelijk: Al Nassr betaalt hem een veel hoger salaris dan Barcelona zich kon veroorloven.

Aanvoerderskwestie

Martinez valt door zijn vertrek dus ook af als mogelijke nieuwe aanvoerder van de Catalanen. Marc-André ter Stegen is zijn aanvoerdersband afgenomen omdat hij een medisch document niet wilde ondertekenen. De geblesseerde doelman moest tekenen dat hij minimaal vier maanden uit de roulatie zou zijn. Dit zodat Ter Stegen geregistreerd staat als langdurig geblesserde en de nieuwe doelman Joan Garcia ingeschreven kon worden bij de competitieleiding. De Duitser weigerde echter omdat hij verwacht eerder terug te zijn van zijn kwetsuur.