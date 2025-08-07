FC Barcelona heeft besloten om de aanvoerdersband af te pakken van Marc-André ter Stegen. Dat heeft de Spaanse club zelf aangekondigd in een verklaring. Frenkie de Jong hoopte mogelijk de nieuwe aanvoerder te worden, maar die eer gaat aan hem voorbij.

Verdediger Ronald Araujo wordt de nieuwe drager van de band. Het is niet zonder reden dat Ter Stegen geen aanvoerder meer is, want de Duitse doelman stelt zich lastig op tegenover de club. Ter Stegen moet zich aan zijn rug laten opereren en staat voorlopig aan de kant. FC Barcelona wilde daarom dat de Duitser een document zou ondertekenen waarin hij aangeeft minimaal vier maanden niet te kunnen spelen.

Dat is voor Barcelona belangrijk, omdat Ter Stegen dan geregistreerd staat als 'langdurig geblesseerd'. Ter Stegen weigert het document te ondertekenen. Daardoor kan Barcelona geen andere, nieuwe spelers toevoegen aan de lijst met beschikbare spelers.

Hoe zit het precies?

Zonder de handtekening van de doelman kan Barcelona de medische commissie van La Liga niet informeren over de blessure. En in het verlengde daarvan: Barcelona zou een deel van het salaris van Ter Stegen dan ook niet mogen gebruiken om eventueel een vervanger te halen. La Liga heeft een blessure met vier maanden hersteltijd als grens om salarissruimte vrij te maken.

De Jong nam het vorige week nog op voor de geblesseerde keeper. "Voor mij is Marc de aanvoerder, zoals hij dat vorig seizoen ook was. Hij is een wereldklasse keeper en is dat al jaren, hij geeft het beste van zichzelf voor de club. Ik steun hem volledig, net als de hele ploeg."

