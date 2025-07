AZ weet definitief tegen wie het Europese seizoen over een week al begint. Terwijl de Alkmaarders nog in voorbereiding zijn, kwam uit de eerste voorronde van de Europa League de tegenstander rollen. Het Finse Ilves verloor over twee duels ruim van Shakhtar Donetsk en is in de tweede voorronde van de Conference League de tegenstander van AZ. Ook FC Utrecht kent de tegenstander in de kwalificatie voor de Europa League.