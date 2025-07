Lamine Yamal heeft zichzelf diep in de nesten gewerkt met het feestje dat hij organiseerde voor zijn achttiende verjaardag. Door heftige beschuldigingen eist nu zelfs de Spaanse regering opheldering.

Het toptalent van FC Barcelona vierde afgelopen weekend zijn verjaardagsfeestje, maar hij is door de wijze waarop verwikkeld geraakt in een bizarre rel waar nu zelfs de Spaanse overheid bij betrokken is. Er werden namelijk mensen met dwerggroei zijn ingehuurd om de catering te verzorgen, iets wat in strijd is met te Spaanse wet.

Overtreding van de wet?

Het Ministerie voor Sociale Rechten in Madrid heeft het Openbaar Ministerie gevraagd om te onderzoeken of tijdens Yamals feest de wet op de rechten van mensen met een beperking is overtreden. Ook de ombudsman voor grondrechten en het bureau ter bestrijding van haatmisdrijven zijn gevraagd na te gaan of mensen met een handicap zijn bespot of vernederd.

Dat verklaarde Jesus Martin, directeur voor gehandicaptenzaken bij het ministerie, tegenover persbureau EFE. In Spanje is het sinds 2022 verboden om mensen met dwerggroei in te huren als vermaak op feestjes. Dinsdag wordt die wet zelfs nog aangescherpt. Publieke vernederingen zullen dan worden beschouwd als een ernstig vergrijp. Overtredingen kunnen bestraft worden met boetes tot wel één miljoen euro.

Kritiek

De Spaanse Vereniging van Mensen met Achondroplasie en andere Skeletdysplasieën heeft de Spaanse international publiekelijk veroordeeld. De organisatie stelt dat de waardigheid van mensen met een beperking is aangetast en onderneemt juridische stappen.

Voorzitter Carolina Puente betreurt het dat lichamelijke verschillen nog steeds worden ingezet als vermaak en benadrukt dat dergelijke praktijken wettelijk verboden zijn. Ze waarschuwt bovendien voor het normaliseren van dit soort gedrag, vooral onder jongeren, wanneer het wordt voorgedaan door publieke figuren.

"Het is volstrekt onacceptabel dat in de 21e eeuw nog steeds mensen met dwerggroei worden gebruikt als vermaak op privéfeestjes. Het is des te zorgwekkender dat dit gebeurt rond een publiek figuur als Lamine Yamal. Onze waardigheid en rechten zijn geen entertainment, onder geen enkele omstandigheid", aldus de voorzitter in een verklaring.

Ernstige beschuldiging

Maar dit was niet het enige. Model Claudia Calvo deed ernstige beschuldigingen aan het adres van Yamal. In een tv-interview vertelde Calvo dat haar een bedrag tussen de 10.000 en 20.000 euro was aangeboden om aanwezig te zijn op het feest. Volgens haar zochten de organisatoren gericht naar 'blonde vrouwen met een zeer specifieke cupmaat' en was het gebruik van mobiele telefoons verboden.

Daarnaast onthulde ze dat geïnteresseerde gasten een soort sollicitatieprocedure moesten doorlopen: ze moesten foto’s opsturen en informatie geven over hun privésituatie. Calvo weigerde uiteindelijk op de uitnodiging in te gaan.

Bekende gasten

Yamal vierde vanaf zaterdagmiddag zijn verjaardag, op een groot landgoed in Olivella, net buiten Barcelona. Daar was ruimte voor ongeveer 250 gasten. Naast teamgenoten als Robert Lewandowski, Gavi en Raphinha was bijvoorbeeld ook João Felix (speler van Chelsea) aanwezig. Ook Formule 1-coureur Charles Leclerc zou van de partij zijn geweest.