Bas Nijhuis schoof maandagavond aan bij Vandaag Inside en werd daar natuurlijk gevraagd over de huidige vorm van de scheidsrechters in Nederland. De jolige referee grapte volop mee met de cynische tafelgasten.

Danny Makkelie kreeg forse kritiek voor zijn optreden bij FC Utrecht - Ajax. Ondertussen floot Bas Nijhuis dit weekend in de Keuken Kampioen Divisie bij Vitesse - Cambuur Leeuwarden (0-4). Johan Derksen merkt op dat hij alleen nog maar clubs mag fluiten die bijna opgeheven worden. "Ja, die fluit ik", ziet Nijhuis er ook de humor wel van in.

Presentator Wilfred Genee is fan van Cambuur en was niet zo blij met de beslissingen de afgelopen weken. "Wat een slechte scheidsrechters krijgen wij, joh." De aanwezige arbiter reageerde wederom gevat: "Ja, daarom moest ik er misschien nu naartoe."

'Ik heb dat laatst een keer voorgedragen'

Derksen ging op het onderwerp door: "Als jij nou naar Studio Sport zit te kijken, naar die scheidsrechters, snap jij dan dat Bas eerste divisie fluit? Want dan moet je er wel heel weinig van kunnen." Genee vult aan: "Nee, daar begrijp ik niks van. Hij moet er gewoon zes in een weekend fluiten.

"Ik heb dat laatst een keer voorgedragen, dat ik ze allemaal zou fluiten", knipoogt de 48-jarige Nijhuis. "Maar met competitieplanning was dat best lastig."

Kritiek op Danny Makkelie van Wout Weghorst

Er was afgelopen weekend harde kritiek op Makkelie bij Utrecht - Ajax. Ook aan tafel bij Vandaag Inside waren ze niet te spreken over het besluit van de scheidsrechter om een doelpunt van de bezoekers af te keuren. Eerder was Ajax-spits Wout Weghorst ook al keihard over die beslissing.

Hij zei bij ESPN: "De scheidsrechter kiest ervoor om op een bepaaalde manier de wedstrijd in te gaan. Hij laat veel gaan, dat vind ik prima, daar hou ik van. Hij wijst zelfs naar de bal, ik vind het echt bizar. Ik moet me inhouden en rustig blijven, maar als jij een wedstrijd op een bepaalde manier wil fluiten... Dit is gewoon een doelpunt en een cruciaal moment in de wedstrijd."