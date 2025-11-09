Mario van der Ende keek met verbazing naar FC Utrecht - Ajax. Waar eerder Wout Weghorst zeer kritisch was op scheidsrechter Danny Makkelie, vond de voormalig-toparbiter ook dat de scheidsrechter teveel fouten maakte. "Ik zet bij zeker vijftien of zestien momenten mijn vraagtekens."

Het grootste discussiepunt is toch wel het afgekeurde doelpunt van Ajax. Wout Weghorst maakte vlak voor rust de 1-0 voor Ajax, maar even later greep de VAR in en werd de goal afgekeurd. In de aanval zou Lucas Rosa een overtreding gemaakt hebben. Dat terwijl Danny Makkelie op twee meter afstand stond en de interceptie van de Ajacied eerst nog goedkeurde. Na de VAR-ingreep besloot hij anders.

Niet de VAR als excuus gebruiken

Dat legde hij uit aan Weghorst in de rust, maar die had daar geen trek in. Dat snapt Van der Ende ook wel. "De scheidsrechter blijft altijd eindverantwoordelijk. Je laat eerst duidelijk zien dat je de situatie beoordeeld hebt, dan moet je daarna niet excuses maken dat de VAR heeft ingegrepen. Die is er nu eenmaal bij in dit spel", vindt de oud-toparbiter.

Van der Ende verbaasde zich sowieso over de houding van Makkelie in de wedstrijd. "Spelregel-technisch is het volkomen terecht dat de VAR ingrijpt, omdat op weg naar het doel een overtreding werd begaan. Maar het vreemde is dat Makkelie veel ontging of niet floot voor situaties. Maar hij stond op twee meter van de actie en wees naar de bal, terwijl de speler geraakt werd", zag Van der Ende. "Als hij daar nou meteen voor fluit, dan zegt niemand wat."

Makkelie liet veel gaan

Makkelie liet een boel gaan, dat kon iedereen zien. Weghorst gaf aan dat hij daar wel van houdt, maar Van der Ende vond dat de scheidsrechter daar te ver in ging. "Dat zegt meer over Weghorst, als hij daar van houdt. Maar je ziet wel dat als je dan de spelregels hanteert zoals ze gehanteerd moeten worden dat je dan een discussie krijgt." Makkelie had wel meer mogen fluiten, vond Van der Ende: "Er zaten overtredingen bij dat ik denk: Hoe is het mogelijk dat je hier niet voor fluit?"

Hij licht twee situaties uit die hij bedenkelijk vond: "De Wit die zie ik overtredingen maken, na een minuut of 6 op een Ajacied. Ik dacht: dat is geel, maar die kwam niet. Sutalo sprong nog in iemands nek... Fluit nou gewoon! Ik weet niet waar het vandaan komt, misschien probeert-ie een nieuwe stijl uit. Daar kan ik niet bij."

Niveau van Nederlandse arbitrage

Ooit werd Makkelie bestempeld als de beste scheidsrechter van Nederland, dat vindt Van der Ende toch opmerkelijk. Sowieso is zijn mening dat het niveau nu wel heel erg bedenkelijk is in Nederland. "Ook alles dat in de top van Nederland fluit is niet het niveau dat de competitie beter maakt. Terwijl ik altijd zeg dat goede arbitrage het spel en de spelers beter maakt. Die kunnen zich dan beter ontwikkelen. Dat is vandaag ook niet het geval", luidt zijn harde oordeel.

