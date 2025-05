'Bayern München-spelers negeren verbod van clubleiding en reizen tijdens seizoen af naar Ibiza'

Volgens Duitse media hebben dertien Bayern München-spelers een verbod van de clubleiding genegeerd. Na de titel vroeg de selectie of ze naar Ibiza af mochten reizen om de zojuist gehaalde titel te vieren, maar dat verzoek werd afgekeurd. Toch reisden enkele spelers af naar het feesteiland.

Een groot deel van de selectie van Bayern München is volgens mediaberichten in Duitsland op weg naar Ibiza. Bild publiceerde zondag foto's en video's van spelers op de luchthaven. Daar vertrekt volgens de Duitse krant een privéjet naar het Spaanse vakantie-eiland waar de landstitel gevierd gaat worden.

Ook aanvoerder Manuel Neuer was erbij, met een bal onder zijn arm. "We gaan op trainingskamp", zou de doelman schertsend hebben gezegd in de vip-terminal. "Wij zijn echte profs", werd ook aanvaller Thomas Müller geciteerd. Op de socials van de spelers zijn vooralsnog geen beelden van het uitstapje te zien. Een officiële bevestiging vanuit de club is er ook niet.

'Streep door'

Eerder ving de clubleiding van Bayern ook al verhalen op over een mogelijke Ibiza-trip. Directeur Max Eberl vertelde tegenover Sky Deutschland dat die vakantie niet doorging. "We vingen die geluiden op en hebben daarna met het team gesproken. Dat ging heel transparant. We hebben gezegd dat dit niet hoort, de competitie loopt nog. De spelers begrepen het. Daarom dus geen reis."

Uiteindelijk gaan de spelers toch naar het Spaanse eiland, maar de trip zal slechts enkele dagen duren. Dinsdag moeten de spelers terug zijn om zich voor te bereiden op de wedstrijd van zaterdag tegen TSG Hoffenheim. Door de 2-0 zege op Borussia Mönchengladbach afgelopen zaterdag was voor de ploeg van Vincent Kompany de titel officieel binnen. Het gat met Bayer Leverkusen is inmiddels gegroeid naar elf punten en de manschappen van Xabi Alonso kunnen dit niet meer inhalen.-

Alles over Bundesliga

