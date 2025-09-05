Bizarre beelden uit Tanzania gaan momenteel viraal onder voetbalsupporters nadat een invasie van bijen voor opmerkelijke taferelen zorgt. In Afrika komen veel agressievere insecten voor dan dat Europa gewend is en dus weten de tienduizenden voetbalfans 'hier' niet wat ze zien. De spelers, toeschouwers en cameramensen weten duidelijk beter wat ze moeten doen.

Als er in Nederland een wesp op een terras afkomt, begint iedereen te wapperen, blazen en rennen echte angsthazen weg van tafel. Dat is nog maar een 'onschuldige' wesp in vergelijking met wat er tijdens de Tanzaniaanse oefenwedstrijd tussen City FC Abuja en JKU FC ineens over het veld kwam vliegen. Uit het niets vlogen er duizenden bijen over het duel en dat zorgde ervoor dat de scheidsrechter niet anders kon dan tijdelijk te staken. Hij moest het voorbeeld van de spelers op het veld volgen en plat op de grond gaan liggen.

Plat op de grond

De instructies zijn duidelijk na jarenlange ervaring met de insecten. Plat op de grond gaan liggen en niet bewegen, zo verliezen de bijen hun interesse. Ze vallen vooral aan als er veel beweging is en dus is wat iedereen in en om het stadionnetje deed de beste tactiek. Het ziet er wel komisch uit: spelers, scheidsrechter, toeschouwers en zelfs cameramensen die de wedstrijd vastleggen, liggen ineens op hun buik om zo min mogelijk de aandacht van de agressieve beestjes te trekken.

Tanzania naar WK voetbal 2026?

Het incident gebeurde in de 77ste minuut bij een 1-1 stand. Het is niet bekend hoe het duel eindigde. Tanzania doet het in de WK-kwalificatie voor Afrikaanse landen prima. Het land staat tweede in Groep E, achter de foutloze koploper Marokko. Alleen de groepswinnaar gaat na tien duels naar het WK van volgend jaar zomer in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. De vier beste nummers 2 mogen ook hun tickets boeken naar het grote WK. Het lukte een Afrikaans land nog nooit om wereldkampioen te worden.

