De Amerikaanse artiest Saweetie heeft van zich laten horen na een stroom van recente geruchten. De Amerikaanse rapper en zangeres, die samen zou zijn met Aston Villa-speler Jadon Sancho, werd meermaals beschuldigd door een oude vriendin en manager. Zo zou Saweetie in het geheim escortwerk hebben gedaan.

De vrouw die de beschuldigingen uitte, noemt zichzelf Mayy. Zij zou een voormalig manager geweest zijn van de artiest en ze deelt op meerdere vlakken kritiek uit aan Saweetie. Zo vertelt Mayy dat de zangeres in het geheim escortwerk zou hebben gedaan voordat ze in 2019 doorbrak met haar hit My Type. Saweetie is overigens de nicht van de bekende artiest MC Hammer die de jaren 90 domineerde met het nummer Hammer Time.

Daarnaast liet Mayy zich ook uit over de vermeende relatie tussen Saweetie en Sancho. De twee zouden al lange tijd aan het daten zijn, maar de oud-manager denkt niet dat het echte liefde is. Mayy, die claimt de twee aan elkaar te hebben voorgesteld, zegt dat Saweetie vooral bij Sancho is door het geld. De buitenspeler wordt dit seizoen door Manchester United uitgeleend aan competitiegenoot Aston Villa.

'De geruchten zijn niet waar'

Op haar Instagram-pagina haalt Saweetie uit naar Mayy en vertelt ze dat de geruchten die over haar verspreid worden niet waar zijn. "De geruchten neigen naar laster en zijn erg zorgwekkend. De feiten worden hier verdraaid en de geruchten worden doelbewust verspreid om mijn reputatie te schaden."

Ook spreekt Saweetie tegen dat Mayy ooit haar manager is geweest. "Deze vrouw is simpelweg aan mij voorgesteld door mijn familie. De achterliggende gedachte achter haar uitspraken is nu duidelijk. Ik laat de advocaten het vanaf hier overpakken." Met de laatste zin laat Saweetie indirect weten dat ze het er niet bij laat zitten en een rechtszaak aan zal spannen tegen Mayy.

Jadon Sancho

Saweetie en Sancho zouden al langere tijd aan het daten zijn en het vermeende koppel zou al meermaals met elkaar gespot zijn. Zo was de zangeres vorig seizoen nog aanwezig bij een duel van Chelsea, waar ze voor de aftrap Sancho een knuffel gaf. De buitenspeler vertrok ooit voor minimaal 85 miljoen euro van Borussia Dortmund naar Manchester United, maar in de Premier League wist hij de hoge verwachtingen nooit waar te maken.