Wim Kieft kreeg in zijn voetbalcarrière met flink wat trainers te maken en hij kon niet met al die coaches goed opschieten. Het is algemeen bekend dat hij een goede band had met Leo Beenhakker, maar met één specifieke coach had de voormalig topspits helemaal niets en dat moest hij in het RTL-programma Casa di Beau nog maar eens kwijt.

Kieft reisde voor het programma samen af naar de Spaanse kust en werd daar ontvangen door presentator Beau van Erven Dorens. De oud-voetballer was samen met presentatrice Leonie ter Braak en zanger Yves Berendse te gast in de eerste uitzending van het seizoen. De drie werden daar voornamelijk in de watten gelegd, maar Van Erven Dorens stuurde het drietal ook pad om een pittige wandeling langs de kust te maken.

Dat uitje zorgde ervoor dat er bij Kieft wat negatieve herinneringen naar boven kwamen. "We hadden vroeger een trainer: Aad de Mos", begint Kieft tegen presentator Van Erven Dorens. "Een vreselijke man. Dan zei hij: nou jongens, morgen gaan we niet trainen. Neem lekker je tennisrackets mee, je schoentjes en we gaan een gezellig dagje hebben. Dan gaan we 's middags wat eten en drinken."

'Wat ben je dan een lul'

Die belofte maakte De Mos echter niet waar volgens Kieft: "Dan waren we bijna bij het tenniscomplex en moesten we in de duinen gaan hardlopen. Om te kijken hoe je mentaal daar mee om zou gaan."

De actie van De Mos kon de oud-voetballer absoluut niet waarderen en het zit hem duidelijk nog altijd diep. "Wat een gelul allemaal. Dan denk ik: wat ben je dan een lul eigenlijk, toch? Geloof je er nu werkelijk van dat ik er beter van wordt als we in plaats van gaan tennissen ineens een duinloop gaan maken? Kinderpsychologie", aldus een duidelijk geïrriteerde Kieft tegen de presentator.

Kieft liet zich in het verleden overigens al vaker negatief uit over de coach. Hij kreeg tijdens zijn loopbaan tweemaal met De Mos te maken: zowel bij Ajax als PSV was hij zijn trainer.

Goed nieuws na complicatie bij operatie

De opnames van het programma waren overigens voordat Kieft zelf flink wat ellende meemaakte. De oud-international liep bij een operatie aan zijn kunstknie een bacteriële infectie op en moest daardoor weken revalideren. Kieft zat een tijdje in een zorgcentrum, maar kreeg onlangs eindelijk weer goed nieuws.