Fortuna Sittard heeft met aanwinst Justin Hubner een wereldberoemde voetballer te pakken. De verdediger komt over van Wolverhampton en heeft miljoenen volgers op Instagram. In Nederland kan hij gewoon over straat, want hij is vooral bekend in Indonesië. Hij neemt zijn nóg bekendere vriendin mee naar Limburg.

Hubner is nog maar 21 jaar oud maar heeft er al een heus voetballeven opzitten. De Brabander groeide op in de jeugd van FC Den Bosch toen hij plots werd opgepikt door Wolves. Hij mocht hopen van een debuut in de Premier League. Dat kwam er helaas niet. Na een huurperiode in Japan keert de 15-voudig Indonesisch international terug in Nederland bij Fortuna Sittard.

De voetballer is ongekend populair in Indonesië. Hij heeft 3,8 miljoen volgers. Niet zo gek als je bedenkt dat het voetbalgekke land zelf 283,5 miljoen inwoners telt. "Maar van die volgers koop je helaas niks voor hoor", lacht hij voor de camera van ESPN. "Zodra je op het veld staat, heb je niks aan die volgers. Nu moet ik mezelf nog bewijzen in Nederland en Europa, dat ik hier de grote meneer ga worden."

Bekende vriendin

Aan steun geen gebrek, want hij nam een nóg bekendere vriendin mee naar zijn debuut voor de Fortuna. Sittard nam het op tegenover Bayer Leverkusen, de club van Erik ten Hag. Hubner deelt de laatste tijd veel foto's met Jennifer Coppen, met wie hij een innige relatie lijkt te hebben. 'Je hebt iedereen het tegendeel laten zien. Zo trots op jou', schrijft ze met een hartjesemoji op Instagram.

Coppen is een bekendheid in Indonesië. Ze heeft liefst 14,9 miljoen volgers op TikTok, 8,1 miljoen volgers op Instagram én een YouTube-kanaal met ruim 700 duizend volgers. De voetballer en zijn familie komen regelmatig voorbij, vooral nu ze op bezoek is in Nederland. Het 25-jarige model heeft een dochtertje uit een vorige relatie.

Haar vorige vriend overleed vorig jaar mei na een ongeluk. Eind vorig jaar liet ze nog weten in een staat van rouw te zijn en nog niet klaar te zijn voor een volgende relatie. Of zij met Hubner mee naar Sittard verhuist is niet bekend.

Alles over Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.