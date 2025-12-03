Veel voetballiefhebbers hadden het misschien niet eens in de gaten, maar de tweede ronde van de Eurojackpot KNVB Beker staat vanavond op het programma. Of beter gezegd: het eerste duel van deze ronde. PEC Zwolle en AZ treffen elkaar nu al, terwijl de andere clubs pas over twee weken in actie komen. Waarom is dat?

Het is geregeld passen en meten met het speelschema en dat is in het geval van AZ niet anders. De club van Maarten Martens speelt in de Conference League en dat zorgt ervoor dat er weinig mogelijkheden zijn om midweeks bekerwedstrijden te spelen. De Conference League heeft later deze maand een 'speciale' week waarin het de enige Europese competitie is waarin wordt gevoetbald. De Champions League en Europa League liggen dan even stil.

KNVB zocht oplossing

AZ speelt op donderdag 18 december tegen het Poolse Jagiellonia Bialystok. En dat betekent simpelweg dat de Alkmaarders in die week geen ruimte hebben om op een doordeweekse dag nog een bekerpotje te spelen. De tweede ronde van de KNVB Beker staat namelijk gepland voor 17 tot en met 19 december. De KNVB moest daarom op zoek naar een oplossing.

Ander duel wel uitgesteld

En die werd gevonden. PEC en AZ spelen deze woensdagavond al hun wedstrijd voor een plek in de derde ronde van het Nederlandse bekertoernooi. Daarmee is het gepuzzel echter nog niet ten einde. AZ - Excelsior in de Vriendenloterij Eredivisie stond gepland voor zaterdag 14 december, maar werd vanwege de Conference League-verplichtingen uitgesteld.

AZ is ondertussen bezig aan een redelijk seizoen. De club staat vierde in de Eredivisie, maar verloor dit weekend op knullige wijze dure punten. Spits Troy Parrott kreeg in de allerlaatste minuut tegen FC Twente dé kans op vanaf de stip de 1-1 te maken, maar de Panenka van de Ierse aanvaller mislukte volledig. In de Conference League staat de club twintigste en heeft het nog wat goede resultaten nodig om zich te kwalificeren voor de volgende ronde.

PEC Zwolle is de nummer veertien van de Eredivisie, maar is al drie duels op rij ongeslagen. In de eerste ronde van het bekertoernooi werd Helmond Sport met overtuigende cijfers aan de kant gezet: 1-4. Het treffen in Zwolle begint om 20.00 uur.