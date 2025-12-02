De ene dag is de andere niet, kan AZ-spits Troy Parrott beamen. De Ierse voetballer was zondag nog de schlemiel van de Eredivisie door een panenka te missen in de negende minuut van de blessuretijd en zo AZ een 1-0 nederlaag 'te bezorgen' bij FC Twente. Maandagavond stond Parrott volop in de aandacht bij een prijsuitreiking in Amsterdam.

De 23-jarige Ierse spits is verkozen tot best geklede voetballer van 2025. Hij nam de prijs zelf in ontvangst in een ongelofelijk luxueuze omgeving, namelijk het Krasnapolsky Hotel in Amsterdam, één van de duurste hotels van ons land. Hij won de verkiezing door collega-voetballers Nathan Tjoe-A-On (Willem II), AZ-ploeggenoot Sabrine Ellouzi, Myron van Brederode (KV Mechelen) en Oranje-international Ian Maatsen (Aston Villa) achter zich te houden.

Nog geen lachje te zien

Op de foto's van de uitreiking kan er nog weinig lach vanaf bij Parrott. Ondanks dat hij een mooie prijs in zijn handen heeft, zal hij in zijn hoofd nog bezig zijn geweest met zijn mislukking in Enschede. Ruim 24 uur voordat hij in het Krasnapolsky Hotel moest verschijnen, had hij nog een grote misser gemaakt. Parrott had dé kans om zijn ploeg AZ diep in blessuretijd op gelijke hoogte te brengen door middel van een penalty, maar overmoed nam de overhand. Hij besloot met een lobje te proberen de keeper te verschalken, maar schoot over.

Internationale held

De spits van AZ kreeg de hoon van heel Nederland over zich heen en de beelden gingen zelfs in het buitenland viraal. Hij zal dan ook weinig zin gehad hebben in de prijsuitreiking voor best geklede voetballer van Nederland, maar verscheen toch maar mooi in het luxueuze hotel. Hij heeft genoeg reden om ook blij te zijn, want ruim een week voor zijn gemiste panenka voor AZ was hij nog een internationale held. Hij scoorde voor Ierland vijf keer tegen Portugal en Hongarije en zette zijn land op de drempel van het WK voetbal.

'Mijn stijl laten zien'

Van held, naar schlemiel, naar 'best geklede voetballer van 2025'; de afgelopen weken zijn bijzonder voor Parrott. In een interview met de organisatie sprak hij zijn passie voor mode uit en was hij vereerd met de nominatie. "Sinds ik in Nederland ben, voel ik mezelf. In sommige landen beoordelen mensen je sneller voor wat je aanhebt of wat je zegt. Maar hier word je aangemoedigd om jezelf te uiten. Dat betekent veel voor me. Op het veld kan ik vrijuit spelen en buiten het veld kan ik mijn stijl laten zien."