Belangrijke man (85) achter Europese titel van Oranje overleden

Nol de Ruiter is dinsdag- op woensdagnacht in zijn slaap overleden. De oud-voetballer en -trainer is 85 jaar geworden. De Ruiter stond vooral bekend als assistent-bondscoach van Rinus Michels op het EK 1988, dat door Nederland werd gewonnen.

De Ruiter was zelf ook trainer en won in 1985 de KNVB Beker met FC Utrecht. Sindsdien wonnen de Domstedelingen die prijs nog maar twee keer: in 2003 en 2004. Verder coachte hij bij onder andere FC Den Bosch, Cambuur, FC Utrecht, ADO Den Haag en was hij kortstondig bondscoach van Egypte. Bij FC Utrecht club stond De Ruiter in 1997 als interim-coach voor het laatst langs de lijn.

De Ruiter kwam als voetballer uit voor DOS, Velox en Elinkwijk, de Utrechtse clubs die in 1970 fuseerden tot FC Utrecht. Als trainer bezorgde hij de club de eerste prijs uit de clubgeschiedenis door in 1985 in de bekerfinale Helmond Sport te verslaan. Hij was later bij de club ook nog directeur spelersbeleid en hoofd scouting en twee keer interim-trainer. Ook was De Ruiter kortstondig bondscoach van Egypte.

FC Utrecht dankt De Ruiter voor zijn jarenlange toewijding en passie. "Zijn nalatenschap leeft voort in de fundamenten van onze club."

Successen bij FC Utrecht en Oranje

Hij coachte Utrecht tot 1987 en in dat jaar werd Europees voetbal gehaald. Desondanks werd hij vervangen door Han Berger. Reden voor De Ruiter om assistent-bondscoach te worden van Michels bij Oranje. Een jaar later stond hij met de Europese titel in zijn handen. In 1990 was hij nog twee wedstrijden interim-trainer van het Nederlands elftal.

EK 1988

Het EK 1988 is de enige hoofdprijs die Oranje won in de geschiedenis. Ruud Gullit kopte Nederland in de finale tegen Sovjet-Unie op voorsprong, Marco van Basten zorgde met een trap uit schier onmogelijke hoek voor de 2-0.