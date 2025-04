Dit is Marco van Basten: EK-held moest vroeg stoppen, biechtte overspel op aan geliefde en is nu uitgesproken analist

Hij speelde zijn laatste voetbalwedstrijd toen hij pas 28 jaar oud was, maar Marco van Basten maakte desondanks een onuitwisbare indruk bij Ajax, AC Milan en het Nederlands elftal. Dat deed de EK-held van 1988 in de jaren daarna nog veel vaker, maar ook niet altijd op een positieve manier. Dit weten we over de voormalig topvoetballer.

Volgens velen is Van Basten misschien wel de beste centrumspits die er ooit heeft rondgelopen. Jarenlang was hij een sensationele doelpuntenmachine in de jaren '80 en '90 voor Ajax en AC Milan. Het leverde hem een schitterende carrière op, met onder meer zeven landstitels, drie Champions Leagues en ontelbare andere bekers. San Marco werd drie keer verkozen tot beste speler, net zo vaak als Johan Cruijff en Michel Platini. Alleen Lionel Messi en Cristiano Ronaldo kregen die onderscheiding vaker.

Heldenrol op EK 1988

Maar de mooiste prijs is natuurlijk dat ene EK in de zomer van 1988. Van Basten kwakkelde in aanloop naar het toernooi, maar was net op tijd fit en schoot Oranje naar de enige prijs uit de geschiedenis. Met de beslissende goal in de halve finale tegen West-Duitsland en zijn iconische treffer tegen de Sovjet-Unie schreef hij historie.

Tranen bij afscheid

De loopbaan van Van Basten had nog vele jaren langer kunnen duren, maar al vroeg in zijn loopbaan was het lichaam op. De enkel, om precies te zijn. Versleten en kapot. Bij het opstaan deed de enkel al vreselijk veel pijn. Ontelbare operaties verder was De Gazelle er klaar mee. Hij kreeg de indruk dat niets hielp en dat het elke operatie juist slechter ging. In 1995 nam hij noodgewongen afscheid bij Milan en dat leverde onder meer een huilende trainer op.

De jaren negentig werden gekenmerkt door blessures, maar ook de liefde bloeide op. In 1993 trouwde Van Basten met zijn Liesbeth van Capelleveen. Samen kregen ze drie kinderen: Alexander, Rebecca en Deborah. Al meer dan dertig jaar zijn Marco en Liesbeth gelukkig getrouwd, maar het had niet veel gescheeld of de relatie was een paar jaar voor het huwelijk gestrand.

Marco van Basten samen met Danny Cruijf, 'zijn' Liesbeth en Johan Cruijff in 2003 © Pro Shots

Van Basten 'een beetje dom'

Eind jaren tachtig had Van Basten namelijk een affaire met een andere vrouw. Hij biechtte het overspel op en nadat Liesbeth haar spullen leek te pakken en een briefje achterliet, besloot Van Basten om vol voor zijn toekomstige vrouw te gaan. "Ze liet me begrijpen dat ik een volledig verkeerde beslissing had genomen", zo vertelde hij jaren geleden in het programma BEAU. "Gelukkig begreep ze dat ik de weg kwijt was. Ik was een beetje dom geweest. Toen is ze later weer teruggekomen."

Miljoenen verloren

Op totaal ander vlak beleefde Van Basten ook moeilijke tijden. Eind jaren negentig besloot hij te beleggen, maar dat ging faliekant mis. Hij stopte 50 miljoen gulden in een vermogensbeheerder, maar verloor daar enorm veel geld mee. Daar had hij zelf een aandeel in, want Van Basten verkocht al zijn beleggingen kort na de aanslagen van 11 september 2001. "Redden wat er te redden valt", zo blikte hij in het boek Basta terug. Hij verloor omgerekend liefst tien miljoen euro, maar nam dat voor lief. "Met dat bedrag kan ik in ieder geval overleven. Met mijn gezin."

Met Liesbeth aan zijn zijde moest Van Basten zichzelf opnieuw uitvinden. Zijn voetballoopbaan was noodgewongen ten einde. De oud-topspits ging golven, maar kwam begin deze eeuw weer terug in de voetballerij. Via Jong Ajax kwam hij in 2004 verrassend als bondscoach weer bij het Nederlands elftal terecht. Daar raakte hij in conflict met meerdere topspelers, maar liet San Marco Nederland ook dromen van een nieuwe titel.

Terug naar oude liefde

Met name op het EK van 2008 zorgde hij voor een paar sensationele dagen door wereldkampioen Italië (3-0) en Frankrijk (4-1) weg te spelen, maar sneuvelde in de kwartfinale tegen Rusland. Van Basten stopte als bondscoach, maar niet voor niets: hij ging weer bij een oude liefde aan de slag.

Mislukte tijd bij Ajax

Hij werd coach van Ajax, maar dat werd een deceptie. Hij haalde voornamelijk miskopen, kreeg het aan de stok met Johan Cruijff en besloot het seizoen niet af te maken. Een video van een fan die hem uitmaakt voor 'pannenkoek' na weer een teleurstelling, staat bij generaties nog op het netvlies. Daarna probeerde hij het nog bij SC Heerenveen en - heel even - bij AZ, maar toen hij in Alkmaar hartkloppingen kreeg deed hij een stap terug. Na wat avonturen als assistent en 'hoofd technische ontwikkeling' bij de FIFA, besloot hij het wereldje gedag te zeggen.

Ophef na opmerking

Van Basten ging iets anders doen: hij werd analist. Dat deed hij bij verschillende zenders en niet altijd met even groot succes. Bij FOX Sports (nu ESPN) werd hij een week niet ingezet nadat hij de nazigroet Sieg Heil had geroepen. Inmiddels is hij al een tijdlang een van de vaste gezichten bij Ziggo Sport, waar hij geregeld anekdotes deelt uit zijn voetbaltijdperk en zelfs zijn haartransplantatie besproken wordt.

De voetballegende werd vorig jaar zestig, maar waagt zich nog altijd aan nieuwe dingen. Enkele jaren geleden vertelde hij zijn levensverhaal in het boek Basta en dat wordt momenteel ook verfilmd. Van Basten hoopt daarmee te doen wat hij als speler bij miljoenen bewerkstelligde. "Hopelijk vermaakt en inspireert het misschien mensen."