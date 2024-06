België scoort razendsnel op EK dankzij Youri Tielemans: deze goals werden nog sneller gemaakt

Wie dacht dat de huilbui van Cristiano Ronaldo na de uitschakeling op het WK van 2022 zijn laatste actie in het Portugese elftal zou zijn, zat er goed naast. De superster is ook op 39-jarige leeftijd van de partij op het EK en hoopt er in Groep F op los te scoren. Hij komt in Duitsland een verrassende EK-debutant tegen.