Bekijk hier de mogelijke tegenstanders van Oranje in de achtste finale van het EK

Met vier punten uit twee wedstrijden stevent het Nederlands elftal af op een plek in de knockout-fase van het EK voetbal. Voor die achtste finale zijn er nog een aantal verschillende tegenstanders mogelijk. Check hier alle scenario's met mogelijke tegenstanders van Oranje.

Nederland won de eerste wedstrijd van het EK met 2-1 van Polen en tegen Frankrijk werd er doelpuntloos gelijk gespeeld. Dit toernooi gaan de nummer 1 en 2 van elke poule door, maar ook de vier beste nummers drie van alle zes de poules. Dat houdt in dat het voor Oranje raar moet lopen, wil de ploeg niet minimaal één van de beste nummers drie worden. Met de laatste wedstrijd tegen Oostenrijk nog in het verschiet, kan een eerste en tweede plek in de poule ook nog. Vandaar dat we hieronder alle scenario's met mogelijke tegenstanders op een rij zetten.

Nederland wordt groepswinnaar

Mocht Oranje winnen van Oostenrijk en meer punten pakken dan Frankrijk, of het voordeel op doelsaldo houden, dan is de ploeg van Ronald Koeman groepshoofd. Kijkend naar de mogelijke tegenstanders in de toekomst van het toernooi, is die plaats geen ongunstige. Als Oranje eerste wordt, dan is de nummer twee uit poule F de tegenstander in de achtste finale. Vooralsnog staat daar Portugal, maar de kans is groot dat Turkije deze plek pakt. Als Portugal dan eerste wordt, dan ontloopt Oranje de Portugezen lange tijd in de knockout-fase.

Nederland wordt tweede in de groep

Als Nederland in de laatste wedstrijd een minder resultaat haalt dan Frankrijk, dan wordt Oranje waarschijnlijk tweede in de poule. In dat scenario wordt de nummer 2 van poule E de tegenstander van Nederland. In die poule is het op dit moment een pak spannender. België leek daar de gedoodverfde nummer één, maar die ploeg staat juist onderaan. Oekraïne, Roemenië en Slowakije hebben alle drie één zege op zak. Roemenië en België moeten nog tegen elkaar spelen, waardoor bij een zege van de Belgen, de hele poule op drie punten kan komen.

Nederland wordt derde in de poule

Bij een nederlaag tegen Oostenrijk en een zege van Frankrijk op Polen, kan Nederland nog derde worden. Met vier punten zit je dan bijna zeker wel bij de beste nummers drie en ga je alsnog door naar de achtste finales. Daarbij komt Nederland in een loting en speelt het tegen de winnaar van Groep B, C, of E. Spanje en Engeland staan in twee van die groepen fier bovenaan en in poule E is het zoals eerder uitgelegd nog erg spannend.