Nadat Alex Kroes zijn vertrek aankondigde als technisch directeur bij Ajax zijn veel ogen gericht op Marijn Beuker als mogelijke opvolger. Toch is er binnen de club weerstand tegen de 41-jarige directeur voetbal. Dat meldt het AD na gesprekken met betrokkenen binnen en buiten Ajax.

Dat gaat zelfs tot in de kleedkamer. Beuker werd aangesproken door een speler terwijl trainer John Heitinga middenin zijn nabeschouwing zat van de 0-2 nederlaag tegen AZ. "Hey, vind je het normaal om met je telefoon bezig te zijn terwijl de trainer praat?", klinkt het.

"Wat hij in de kleedkamer doet, vragen meerdere spelers zich af. Aan de andere kant kijken ze er ook weer niet helemaal van op", schrijft het AD. Beuker staat in Amsterdam bekend als een bestuurder die graag in de spotlights staat. Bij veel tegenslagen van Ajax in de afgelopen jaren zocht hij de pers op. "Wilde hij zich soms als de nieuwe technische baas profileren?"

'Niet in dank afgenomen'

Beuker kwam eind 2023 op voorspraak van Louis van Gaal, adviseur van de raad van commissarissen, bij Ajax. Hij richtte de medische staf opnieuw in en splitste de academie op in meer specialismes. "Dat was noodzakelijk en daar is best begrip voor, maar er zijn ook werknemers die hem dit niet in dank afnemen”, zo verzekert een ingewijde.

Maar niet iedereen is enthousiast over de veranderingen. Oud-voetballers met praktijkervaring zien Beuker sneller aan voor een theoreticus die zelf nooit op niveau heeft gevoetbald of in een trainingspak op het veld heeft gestaan. "Het is een veelgehoord geluid op en rond trainingscomplex De Toekomst."

Het lukt bij het conservatieve Ajax niet om iedereen mee te krijgen in een progressieve afslag. "Wat Beuker daarbij ook niet helpt, is dat ze merken dat hij graag belangrijk gevonden wordt."

