Topvoetballer Robert Lewandowski heeft voor veel opschudding gezorgd met zijn boek 'Lewandowski. De Echte' Hij onthulde daarin dat FC Barcelona hem een bizarre eis stelde: de Poolse spits mocht geen doelpunten meer maken.

Auteur Sebastian Staszewski beschrijft in het boek een gesprek in het kantoor van clubpresident Joan Laporta met een aantal andere functionarissen. "Sommigen hadden rode gezichten, niet van de felle meizon, maar van schaamte. 'Robert, we willen dat je in de laatste twee speelrondes geen doelpunten meer maakt'", werd de spits verteld.

Lewandowski was verbijsterd. Het gesprek zou hebben plaatsgevonden tijdens de slotfase van het La Liga-seizoen 2022/23, zijn debuutseizoen bij de catalanen na zijn vertrek bij Bayern München. FC Barcelona had de landstitel op dat moment al veiliggesteld.

2,5 miljoen euro

Lewandowski werd in dat seizoen topscorer. Hij maakte 23 doelpunten, maar de leiding wilde niet dat hij er nog twee aan toevoegde. Als dat wel was gebeurd, had de club nog eens 2,5 miljoen euro aan Bayern München moeten betalen.

En dat risico wilde Barcelone in tijden van financiële problemen niet nemen. "In meer dan tien jaar op het hoogste niveau heeft niemand hem ooit gevraagd om te stoppen met scoren", staat in het boek geschreven.

Wereldwijde ophef

De informatie uit het boek ging onmiddellijk de wereld over. De Britse krant The Sun noemt de hele situatie schokkend. Het Spaanse Marca verbergt zijn verbazing ook niet, maar benadrukt dat de motivatie van Barcelona puur economisch was, wat de complexe financiële situatie van de club onderstreept. Het Duitse onefootball.com meldt dat dergelijke instructies absolute zeldzaamheden zijn in de professionele sport en het Franse L'Equipe spreeft van een absurd verzoek.

Lewandowski stond in de laatste twee speelrondes in de basis, maar scoorde geen enkele keer. Zo voldeed hij aan de opmerkelijke eis van de clubleiding. Momenteel heeft hij een aflopend contract bij FC Barcelona, tot het einde van dit seizoen. Het is nog onduidelijk of de 37-jarige bij de club blijft, ergens anders naartoe verkast of zijn carrière beëindigt. Hij onthulde dat hij hier intensief over nadenkt.

