Beroemde voetbalvrouw (47) trekt grens en laat haar man gaan: 'Ze kan de gedachte niet meer verdragen'

Hij is al 39 jaar oud, maar Sergio Ramos weet nog altijd niet van ophouden. De ervaren topverdediger versleet de afgelopen decennia clubs in Spanje en Parijs en is nu speler van het Mexicaanse CF Monterrey. Dat ging voor zijn vrouw echter een stap te ver.

De Spanjaard is al sinds 2019 getrouwd met Pilar Rubio, maar zij heeft letterlijk een grens getrokken in de relatie. De succesvolle Rubio, onder meer bekend als model en actrice, zag haar man in februari voor één seizoen tekenen in Mexico, maar peinst er niet over om met hem mee te gaan. Het stel is al sinds 2012 samen en heeft vier zonen.

Niet weer mee met Ramos

Ze verhuisde voor hem al naar Parijs toen Ramos Spanje verliet om voor Paris Saint-Germain te spelen, maar gaat dat niet nog een keer doen. Het model blijft volgens The Sun in Spanje wonen terwijl haar man voetbalt in Mexico. Ze verhuist dus niet wéér mee en heeft zich gevestigd in Madrid. Volgens de Engelse krant heeft dat ook met haar professionele carrière te maken, maar is er nog iets anders. "Ze kan de gedachte aan een nieuwe verhuizing niet meer verdragen."

Drie goals én een rode kaart

het leek er eerder dit seizoen op dat de carrière van Ramos ten einde was. Deze zomer werd zijn contract bij Sevilla niet verlengd waardoor hij maandenlang clubloos was. In februari hapte hij toe op een aanbod van Monterrey in Mexico, waarvoor hij dus naar de andere kant van de wereld verhuisde. Zonder zijn vrouw, zo blijkt nu. Voor de Mexicanen speelde hij tot nog toe zes wedstrijden, waarin hij overigens al drie goals maakte. De geregeld spijkerharde verdediger heeft zijn eerste rode kaart overigens ook al te pakken.

Enorme prijzenkast

Ramos is een van de beste en meest succesvolle verdedigers van deze eeuw. De Spanjaard boekte vooral met de Spaanse nationale ploeg en Real Madrid grootse successen. Zo won hij in 2010 het wereldkampioenschap door Oranje te verslaan in de finale in Zuid-Afrika en werd hij in 2008 en 2012 Europees kampioen.

Daarnaast won hij met Real liefst vier keer de Champions League, vier keer het WK voor clubteams en vijf keer de Primera División. Later schreef hij met Paris Saint-Germain ook tweemaal de Ligue 1 op zijn naam.