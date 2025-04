Andy van der Meijde flirt er op los met andere vrouw dan partner: 'Hoe laat gaan je benen open?'

Andy van der Meijde weet elke keer weer markante gasten in te laten stappen voor zijn online programma. Ditmaal was 'Bij Andy in de auto' een model te gast die werkt in de wereld van video's voor 18 plus. Van der Meijde begreep dat hij tegen haar best wat pikante opmerkingen kon maken en greep die kans dan ook.

Niemand minder dan Luxy Dutch deed de gordel om op het stoeltje naast de voormalig speler van onder meer Ajax, Inter en het Nederlands elftal. Zij is een van de succesvolste 'adult models' op het platform OnlyFans, dat een podium biedt aan mensen om onthullende foto's en filmpjes van zichzelf te delen.

Studieschuld

Zoals te verwachten viel is Luxy geen verlegen vrouw. De blonde Twentse vertelt smakelijk over haar opmars in een wereld die voor velen schimmig overkomt. Het begon er allemaal mee dat ze een studieschuld had en daarom naar manieren zocht om vrij snel en gemakkelijk wat geld te pakken. Zo kwam ze uit op OnlyFans.

En wat school en studie betreft: later ontdekte ze dat een van haar vroegere leraren op OnlyFans een abonnementje had genomen op haar account. Althans, die persoon stuurde haar zelf een privéberichtje om dat te melden, zonder zijn naam er bij te zetten. Wel heeft ze een vermoeden om welke docent het gaat.

Playboy

Als Playboy haar benadert, dan zal ze niet twijfelen en toehappen, kondigt ze aan. Al twijfelt ze wel of een OnlyFans-model welkom is in het blootblad. Waarop Van der Meijde zegt: "Mijn vrouw heeft drie keer in de Playboy gestaan." Daarmee verwijst hij naar model Melisa Schaufeli. "Dat vond ik mooi", zo blikt hij terug. "Ja, ik heb een mooie vrouw hè?"

Benen

De twee zijn duidelijk op hun gemak bij elkaar. Van der Meijde kan het niet laten haar te complimenteren: "Mooie benen heb je." Waarna hij ondeugend vraagt: "Hoe laat gaan ze open?"

In de commentaren haken enkele kijkers in op het gedrag van de ex-voetballer. "Andy gaat nu undercover account maken en verzoekjes sturen ahahhahahah", voorspelt iemand.

Gordon

Van der Meijde had eerder zanger en entertainer Gordon in zijn auto. De twee delen dezelfde humor en merkten dat hun dynamiek zich leent voor verdere samenwerking. Ze staan op het punt om samen een tv-programma te gaan maken.

Andy van der Meijde en Gordon vormen een setje: 'Hij gaat elke keer tegen me in' Het was al even bekend dat oud-voetballer Andy van der Meijde een duo zou gaan vormen met zanger Gordon, maar de samenwerking gaat nog een stapje verder. De twee gaan als setje samen namelijk iets heel bijzonders doen.