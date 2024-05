Bert van Marwijk hoopt op stunt Borussia Dortmund en geeft oude club tips: 'De enige manier om Real Madrid te verslaan'

Borussia Dortmund staat zaterdagavond voor een hels karwei in de Champions League-finale tegen recordhouder Real Madrid. De Duitsers spelen eigenlijk een matig seizoen, maar kan het in één wedstrijd een droomseizoen maken. Voormalig Dortmund-trainer Bert van Marwijk denkt dat zijn oude club alleen kans maakt bij onderschatting van Real Madrid, maar is niet te beroerd om de Duitsers wat tips te geven.

Dortmund speelde een puike Champions League-campagne. Het begon met een indrukwekkende groepsfase. Dortmund werd eerste in de poule met Paris Saint-Germain, AC Milan en Newcastle United. In de knock-outfase werd afgerekend met PSV, Atlético Madrid en opnieuw Paris Saint-Germain. Van Marwijk zag het niet aankomen. "Het kan niet anders dan dat Atlético en PSG ze onderschat heeft. En dat kan nu zomaar weer het geval zijn met Madrid, want ik denk dat zij het liefst Dortmund hadden getroffen van alle ploegen in de knock-outfase", zei Van Marwijk tegenover Sportnieuws.nl.

Ex-bondscoach Bert van Marwijk spreekt zich uit over absentie Ian Maatsen bij Oranje: 'Jouw beslissing, is de beste beslissing' Borussia Dortmund-back Ian Maatsen kende een droomseizoen in Duitsland. De verdediger mag zich opmaken voor de Champions League-finale tegen Real Madrid. Vrijwel iedereen was het eens dat Maatsen niet kon ontbreken in de selectie van het Nederlands elftal voor het EK. Ronald Koeman besloot anders en laat Maatsen thuis. Voormalig Dortmund-trainer Bert van Marwijk kan zich vinden in die keuze.

'Heeft niet aan fortuin ontbroken'

Voormalig Dortmund-spits Harry Decheiver heeft ook met verbazing naar de Champions League-campagne van zijn oude club gekeken. "Natuurlijk behoorde Dortmund niet tot de favorieten, dit heeft niemand zien aankomen", stak Decheiver van wal. De oud-spits zag Dortmund ook geluk hebben in de knock-outfase. "Het heeft ze onder meer tegen PSV en Atlético ook niet aan fortuin ontbroken. Maar als je niet overloopt van kwaliteit, zoals een City of Real Madrid, heb je ook wat geluk nodig. Zo simpel is het."

Ook Van Marwijk gaf voorafgaand geen stuiver voor Dortmund in de Champions League. De voormalig bondscoach van het Nederlands elftal, die Nederland naar de finale van het WK in Zuid-Afrika leidde, zag Dortmund geluk hebben in de knock-outfase. "Ik gaf Dortmund tegen PSG helemaal geen kans en tegen Atlético een heel klein beetje, maar toch versloegen ze beide ploegen. Hopelijk doen ze dat nu weer, want ik gun het mijn oude clubbie heel erg", aldus Van Marwijk. Dortmund werd in de competitie slechts vijfde.

Borussia Dortmund bereikt Champions League-finale na winst op PSG. ©Pro Shots

Real Madrid uit de tent lokken

Van Marwijk was tussen 2004 en 2006 trainer bij Die Borussen en ziet maar één optie tegen een van de beste teams ter wereld. "Als Dortmund hoog druk gaat zetten op de achterhoede van Real Madrid, dan gaan ze het niet redden. Ze zijn levensgevaarlijk met die snelle jongens voorin", doelde Van Marwijk op Vinicius Júnior en Rodrygo. "De enige manier om Real Madrid te kunnen verslaan is om ze uit de tent te lokken en zelf op de counter te gaan spelen. Real Madrid heeft echt alle wapens, die je nodig hebt met snelheid, scorend vermogen, ervaring en lengte."

Decheiver vult aan. "Je moet zaterdag van heel goede huizen komen, want Real Madrid is de torenhoge favoriet. Ze zijn geslepen, ervaren en hebben heel veel snelheid. Het wordt een hele kluif om hen te verslaan, want ze zijn gewoon het beste team van de wereld. Het is te hopen dat het zo lang mogelijk een wedstrijd blijft, maar dat wordt heel lastig", zei Decheiver.

Real Madrid schakelde titelhouder Manchester City pas na penalty's uit in de kwartfinale van de Champions League. ©Getty Images

De voorspellingen

Zowel Van Marwijk als Decheiver hopen allebei op een overwinning van hun oude club Borussia Dortmund, maar zien de bui al hangen. Van Marwijk: "Als je me vraagt wat ik hoop, dan zeg ik het wordt 2-1. Maar als ik realistisch moet zijn, dan denk ik dat Real Madrid met 3-1 wint, helaas." Decheiver geeft Dortmund geen schijn van kans. "Het is lastig te zeggen, maar ik vind Real zó sterk dit seizoen. Het wordt 3-0 voor Real."