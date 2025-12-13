Wat een groot voetbalfeest moest worden, mondde al snel uit in één grote chaos. Lionel Messi bracht bezoek aan het Salt Lake Stadium in Calcutta (India). Het Argentijnse voetbalicoon ging echter weer vlug naar een veiligere plek, nadat fans het interieur van het stadion richting het veld smeten.

Messi zwaaide aanvankelijk naar de fans, maar snelde na ruim een kwartier richting de catacomben van het stadion. De aanvaller van Inter Miami is drie dagen in India. Hij ontmoet daar onder meer Bollywood-ster Shah Rukh Khan en premier Narendra Modi. De aanvaller wil ook trainingen voor jonge voetballers en een padeltoernooi bijwonen.

'We konden niets zien'

Een boze fan van Messi legde aan Indiase media uit waarom de situatie uit de hand liep. "We hebben 12.000 roepies (112 euro) voor een kaartje betaald en konden niets zien omdat er alleen maar beroemde mensen om Messi stonden", zei hij.

#WATCH | Kolkata, West Bengal: Angry fans threw bottles and chairs from the stands at Kolkata's Salt Lake Stadium



Star footballer Lionel Messi has left the Salt Lake Stadium in Kolkata.



More details awaited. pic.twitter.com/mcxi6YROyr — ANI (@ANI) December 13, 2025

Standbeeld voor Messi

Voetbalfans uit India onthulden vrijdag een groot standbeeld van Messi. Het stalen kunstwerk is 21 meter hoog en wordt zaterdag onthuld in Calcutta. Messi was om veiligheidsredenen niet aanwezig bij de onthulling van het kunstwerk.

Mamata Banerjee, premier van de deelstaat West-Bengalen, heeft haar excuses aan Messi aangeboden. "Ik ben geschokt door wat er is gebeurd", reageerde ze op X. "Ik ga een commissie samenstellen die dit gaat onderzoeken. Mijn oprechte excuses aan Messi en alle sportliefhebbers."

Cricket volkssport nummer 1

In India is cricket de grootste sport, maar in West-Bengalen wonen veel voetballiefhebbers. Diego Maradona heeft Calcutta tweemaal bezocht. Messi speelde in 2011 een oefeninterland tegen Venezuela in het Salt Lake Stadium. Argentinië won dat duel met 1-0.

Vorig weekeinde won de 38-jarige Messi met Inter Miami CF voor de eerste keer de Amerikaanse voetbalcompetitie MLS. Het Vancouver Whitecaps van de Duitser Thomas Müller moest eraan geloven: 3-1. Messi werd op het veld in India geflankeerd door teamgenoten Luis Suárez en - zijn persoonlijke bodyguard - Rodrigo de Paul.