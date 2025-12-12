Als kersvers MLS-kampioen met Inter Miami trekt Lionel Messi opnieuw de aandacht, ditmaal buiten het veld. De Argentijnse superster reist deze week af naar India voor een opvallend eerbetoon dat alles zegt over zijn wereldwijde status.

In de Indiase stad Kolkata wordt een gigantisch standbeeld van Messi onthuld. Het kunstwerk toont de wereldkampioen met de WK-trofee van 2022 in zijn handen en is met een hoogte van maar liefst 21 meter nauwelijks te missen. Daarmee behoort het monument tot de grootste eerbetonen die ooit aan een actieve voetballer zijn gebracht.

Messi-gekte in India

Het standbeeld is gemaakt van staal en werd in ongeveer veertig dagen opgebouwd. Het staat op een opvallende plek in de stad, in de buurt van de Big Ben van Kolkata, en torent hoog boven de omgeving uit. Kunstenaar Monti Paul, die verantwoordelijk is voor het ontwerp, sprak trots over zijn creatie en noemde het het grootste project uit zijn carrière. In Kolkata is de Messi-gekte daarmee letterlijk tot grote hoogte gestegen.

Messi is in India aanwezig als onderdeel van een korte tour, waarbij hij meerdere steden aandoet. Naast Kolkata staan ook Hyderabad, Mumbai en New Delhi op het programma. Tijdens zijn bezoek ontmoet hij verschillende prominente figuren, onder wie Bollywood-icoon Shah Rukh Khan en de Indiase premier Narendra Modi.

Leo Messi’s 70 feet tall statue in Kolkata, India! This is incredible! Wow 🇮🇳😱 pic.twitter.com/ukQOCfoxKW — LEO MESSI FAN ZONE 🇦🇷🐐 (@LeoMessiFanZone) December 12, 2025

Messi blijft op veilige afstand

Opvallend genoeg zal Messi het standbeeld niet van dichtbij onthullen. Vanwege veiligheidsredenen heeft de lokale politie daar geen toestemming voor gegeven. In plaats daarvan zal de Argentijn het monument officieel onthullen vanuit zijn hotel, met een symbolische digitale druk op de knop.

Naast het standbeeld krijgt Messi in Kolkata ook een enorme muurschildering cadeau. Die wordt later getoond in het Salt Lake Stadium, waar tienduizenden fans worden verwacht. Cricket mag dan de nationale sport zijn in India, voor Messi wordt met dit monumentale eerbetoon duidelijk een uitzondering gemaakt.

Kampioen met Inter Miami

Het bezoek aan India volgt kort op een sportief hoogtepunt voor Messi. De Argentijn kroonde zich onlangs met Inter Miami tot kampioen van de MLS en pakte daarmee alweer de 48e prijs uit zijn imposante carrière. "Dit is het moment waarop ik heb gewacht", zei Messi na afloop. Dat hij zich daarna vrijwel direct meldt voor een eerbetoon aan de andere kant van de wereld, onderstreept nog maar eens zijn unieke status: Messi wint niet alleen prijzen, hij laat overal ter wereld een blijvende indruk achter.