Michy Batshuayi heeft een ontroerend maar ongebruikelijk verzoek gedaan via zijn Instagram. De Belg heeft om een bloeddonor gevraagd voor zijn kat, die met spoed geopereerd moet worden.

De Belgische spits speelt op dit moment voor Eintracht Frankfurt en hij maakte niet lang geleden een naar ongeluk mee. Zijn kat werd in de Duitse stad aangereden. Het beestje heeft een spoedoperatie nodig, maar hij is op dit moment te zwak om onder het mes te gaan. Daarom zoekt Batshuayi een donorkat die zijn kat van donorbloed kan voorzien zodat hij sterk genoeg is voor de operatie. Enkel met een bloedtransfusie van een andere kat zal hij de operatie overleven.

Batshuayi vraagt nu via Instagram of er een donorkat is die de zijne kan helpen. Volgens de spits is de transfusie voor de donorkat volledig veilig en wordt de ingreep uitgevoerd door professionele dierenartsen. Batshuayi laat weten dat elke seconden telt, aangezien de operatie van zijn kat al is ingepland. De Belg beseft dat zijn oproep enigszins ongebruikelijk is, maar het is voor zijn kat de enige reden om in het leven.

Batshuayi

Na een rijke carrière speelt de 32-jarige Batshuayi nu voor Eintracht Frankfurt. Daar staat hij nog tot de zomer van 2027 onder contract. Eerder speelde hij voor Olympique Marseille, Chelsea, Borussia Dortmund, Besiktas, Fenerbahçe, Galatasaray en Crystal Palace. Ook is Batshuayi een 55-voudig international van het Belgische nationale elftal. Dit seizoen speelde hij in slechts drie wedstrijden mee voor Frankfurt, maar hij lijkt nu dus vooral met zijn hoofd bij het probleem met zijn kat te zitten.

Met 2.8 miljoen volgers hoopt Batshuayi alsnog een donor voor zijn kat te kunnen bereiken. Hij heeft nog geen update gegeven rond de situatie met zijn huisdier. Het bericht van Batshuayi is ook al meerdere keren gedeeld door zijn ploeggenoten in de hoop dat er alsnog een donor zal komen. Frankfurt staat op dit moment zevende in de Bundesliga en is dan ook niet goed begonnen aan de competitie. Ook in de Champions League werd er pas een keer gewonnen.