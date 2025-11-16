Lamine Yamal kan niet wachten tot Barcelona weer wedstrijden kan spelen in Spotify Camp Nou. De jonge aanvaller ontwikkelde zich de afgelopen jaren tot een ster bij Barcelona, maar speelde tot nu toe slechts zeven minuten in het beroemde stadion.

De spanning stijgt rond de terugkeer van Barcelona naar Spotify Camp Nou. Niet alleen bij de fans, maar ook binnen de selectie. Deze zondag uitte Lamine Yamal publiekelijk zijn enthousiasme over de mogelijkheid om zeer binnenkort weer thuiswedstrijden in het stadion te spelen.

In zijn verhaal op Instagram plaatste de Spaanse international een video van een uitzicht over Barcelona, waarin hij inzoomde op het stadion. 'Speciale avonden komen eraan", luidt het onderschrift samen met een emoji van gekruiste vingers.

Besluit

De video maakt duidelijk dat Yamal, net als de fans, reikhalzend uitkijkt naar het moment dat Barcelona weer in het stadion kan spelen. Naar verwachting zal de gemeenteraad van Barcelona maandag met een besluit komen over de gedeeltelijke ingebruikname van het stadion, mogelijk al bij de volgende wedstrijd tegen Athletic Bilbao toestaan.

Camp Nou heeft een speciale betekenis voor Lamine Yamal. Het was immers op dit podium dat hij in april 2023 zijn debuut maakte voor het eerste elftal, hoewel hij slechts zeven minuten speelde voordat de renovatiewerkzaamheden in juni van dat jaar begonnen. Nu bereidt de jonge speler, opgeleid in La Masia, zich voor op zijn terugkeer naar het stadion, niet langer als een belofte, maar als een van de meest prominente figuren in het Spaanse voetbal.

Voorproefje

Vrijdag kreeg de selectie al de kans om de sfeer van het nieuwe stadion te proeven tijdens een openbare training. De capaciteit was echter beperkt tot 21.795 toeschouwers, het maximum toegestaan door de huidige vergunning. De verwachting is dat de nieuwe vergunning een aanzienlijk groter aantal fans op de tribunes zal toelaten, zo'n 45.000.

