Barcelona-middenvelder Pedri is lovend over zijn collega Frenkie de Jong. De ster van Barcelona is onder de indruk van de kwaliteiten van de Nederlander, met wie hij samen op het middenveld van de Catalanen speelt, en veronderstelt dat sommige mensen de rol van de Oranje-international bij Barcelona misschien onderschatten.

Pedri was onlangs te zien in een video van XBuyer, een bekende YouTuber in Spanje. Daar kwam De Jong ter sprake, waarna Pedri de loftrompet blies over zijn Nederlandse collega.

Pedri liet weten tegenwoordig vaker samen te spelen met De Jong dan voorheen. "Dat betaalt zich ook uit", vindt hij. "Misschien zien mensen van buitenaf niet hoe goed Frenkie eigenlijk is. Hij heeft ongelooflijke kwaliteiten en de vaardigheden aan de bal om door de linies heen te breken. Ik ben heel blij om hem naast mij te hebben."

Rode kaart

Helaas voor Pedri, zal het nog even duren voordat de twee middenvelders weer samen op het veld staan bij Barcelona. Naast dat de interlandperiode momenteel in volle gang is, kreeg De Jong een rode kaart tijdens zijn laatste wedstrijd bij Barcelona. Hij mist daardoor het duel tegen Athletic Bilbao op 22 november.

Maandag 17 november neemt De Jong het met Nederland wederom op tegen Litouwen in strijd om de WK-kwalificatie. Vrijdag speelde de ploeg van Ronald Koeman met 1-1 gelijk tegen Polen. Ondanks een matig duel is Oranje nagenoeg zeker van een WK-ticket voor aankomende zomer.

Pedri

Pedri werd onlangs genoemd door Koeman. De bondscoach noemde de naam van de Barça-ster in een vergelijking met AZ-talent Kees Smit. Bij een persconferentie van Oranje liet de bondscoach weten dat hij Pedri dingen heeft zien doen bij Barcelona die hij terugziet bij Kees Smit. In het seizoen 20/21 was Koeman trainer bij Barcelona.

