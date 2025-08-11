Memphis Depay en dieren: het is niet altijd de beste combinatie. De topvoetballer poseerde eerder met een witte tijger, tot ongenoegen van dierenrechtenorganisaties. Desondanks heeft de Oranje-international een grote liefde voor dieren.

Een video van de aanvaller van Corinthians maakt veel los op Instagram. Depay is te zien hoe hij speelt met zijn 'kinderen', zoals hij zijn vijf honden noemt. De huisdieren blijken een voorliefde te delen met hun baas en kijken met grote ogen naar een gele bal.

De Braziliaanse Série A is alweer een tijdje bezig, maar heel goed presteren Depay en zijn club nog niet. Corinthians staat slechts dertiende na achttien wedstrijden. De eerste twaalf teams van de competitie kwalificeren zich voor de verschillende Zuid-Amerikaanse eindcompetities voor clubteams. Daar zit de Nederlander dus nog niet bij.

'Ik mis mijn kinderen', schrijft de 102-voudig international bij zijn posts. Daarmee laat hij blijken even te druk te zijn met voetbal en minder tijd over te hebben om met zijn honden te spelen. Op de video is te zien hoe hij en een vriend de honden achter een gele bal laten rennen. Het levert veel positieve reacties op.

Blessure

Corinthians speelt in de nacht van maandag op dinsdag een competitiewedstrijd tegen laagvlieger Esporte Clube Juventude. Het is nog maar de vraag of de Nederlander in actie komt, want in de vorige wedstrijd viel hij geblesseerd uit. Afgelopen donderdag liet hij zich nog voor rust wisselen. De belangrijke interlands met het Nederlands elftal komen daardoor misschien ook in gevaar.

Wilde dieren

In het verleden kreeg de voetballer meerdere keren kritiek na het posten van beelden waarop hij poseerde met wilde dieren. In april 2020 poseerde de international met een jonge lijger (een kruising tussen een leeuw en een tijger), dat op zijn rug lag. Dat leidde tot kritiek van onder andere World Animal Protection, al was dat volgens Depay zelf ontrecht omdat het dier niet in het wild voorkomt.

Enkele maanden geleden was het opnieuw raak. De Aanvaller van Corinthians deelde op sociale een foto waarop hij poseerde met een witte tijger, waarbij het dier was aangelijnd.