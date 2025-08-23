Jurriën Timber heeft zijn rekening van dit seizoen in de Premier League geopend. En hoe. De oud-Ajacied scoorde zaterdag tweemaal in de monsterzege van Arsenal op Leeds United: 5-0. Helemaal speciaal was de support op de tribune voor hem.

Timber opende de score in het Emirates Stadium met een kopbal in de 34e minuut. Vlak voor rust stelde hij Bukayo Saka in staat de 2-0 hoog in de korte hoek binnen te schieten. In de tweede helft zorgde Viktor Gyökeres voor de derde Londense treffer. Nadat de bal bleef hangen bij een corner, tikte Timber de 4-0 binnen. Gyökeres bepaalde de eindstand in de extra tijd met een benutte strafschop.

'Bijzondere dag'

Na afloop van de wedstrijd werd Timber op het veld geïnterviewd door Sky Sports. Hij noemde het "een mooie eerste thuiswedstrijd van het seizoen". "Je voelde de energie van het publiek. Een bijzondere dag, twee keer scoren en ook nog een assist geven. Ik ga hier van genieten. Mijn familie is er ook, mijn broer, mijn vriendin en een paar vrienden."

Met dank aan Sofascore

Mede door de goals van Timber staat Arsenal aan kop in de Premier League met 6 punten uit twee wedstrijden. Stadgenoot Tottenham Hotspur heeft evenveel punten, maar een minder doelsaldo. Spurs won zaterdagmiddag knap met 2-0 op bezoek bij Manchester City.

Zorgen bij Arsenal

Toch waren er niet alleen vrolijke gezichten bij Arsenal. Trainer Mikel Arteta zag aanvoerder Martin Ødegaard in de eerste helft geblesseerd uitvallen. Ook doelpuntenmaker Saka ging met pijn naar de kant. Volgende week spelen The Gunners tegen kampioen Liverpool.

De club maakte voorafgaand aan de wedstrijd bekend dat Eberechi Eze voor naar verluidt 70 miljoen euro is overgenomen van Crystal Palace. De 27-jarige Engelse international heeft een langdurig contract ondertekend.

Alles over Premier League

Check hier het laatste nieuws over de Premier League, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.