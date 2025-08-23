Een droom komt uit voor Engelse topvoetballer Eberechi Eze. Hij werd zaterdag gepresenteerd als nieuwe aanwinst van Arsenal. Op 13-jarige leeftijd kreeg de Engelsman een flinke teleurstelling te verwerken, maar nu is hij weer precies waar hij wil zijn. "Ik kwam niet over het verdriet heen."

Eze maakt de overstap van Crystal Palace naar zijn droomclub. Hij was afgelopen seizoen belangrijk voor de ploeg en maakte de winnende goal in de finale van de FA Cup tegen Manchester City. Ondanks zijn populariteit kon hij de verleiding van Arsenal niet weerstaan.

De 27-jarige middenvelder staat nu voor zijn langverwachte rentree bij The Gunners. Eze speelde van 2006 tot 2011 in de jeugdopleiding van Arsenal, maar op zijn 13de zag hij zijn grote droom in duigen vallen. Toen werd hij namelijk weggestuurd bij de club. "Dat was het ergste moment."

Huilen

"Ik herinner me dat ik een week lang op mijn kamer zat te huilen. Mijn moeder zei dat het wel goed zou komen, maar ik kwam niet over het verdriet en de teleurstelling heen”, vertelde hij in 2020 in een interview aan The Independent. Eze ging vervolgens naar Fulham. "Daar begon ik eindelijk weer van het voetbal te genieten."

Toch zat de pijn diep. "Een paar maanden later speelden we tegen Arsenal, maar toen ik naar de jeugdtrainer ging om hem de hand te schudden, begonnen de tranen al te vloeien. Alle gevoelens van die afwijzing door Arsenal kwamen terug."

Eze ging ondanks het verdriet niet bij de pakken neerzitten. "Ik heb in die periode veel gehuild, maar ik denk dat het me enorm geholpen heeft bij latere afwijzingen en teleurstellingen", legt hij uit. "Mijn gedachte was: als het niet Arsenal zou worden, moet ik iets anders zoeken.”

En uiteindelijk kwam dus toch Arsenal weer op zijn pad. Met de transfer zou een bedrag van 78 miljoen euro gemoeid zijn. Crystal Palace nam Eze in 2020 voor zo’n 18 miljoen euro over van stadgenoot Queens Park Rangers.

Arsenal speelt zaterdagavond in de Premier League tegen Leeds United. Bij rust staat de thuisploeg met 2-0 voor.

