De spelers van Paris Saint-Germain en Chelsea zullen zondagavond onder toeziend oog van een zeer speciale gast spelen. De Amerikaanse president Donald Trump komt kijken naar de finale van het WK voor clubs.

De Amerikaanse president ziet de eindstrijd als een test voor de WK-finale voor landenteams, die in de zomer van 2026 in hetzelfde MetLife Stadium wordt gespeeld.

Trump heeft eerder duidelijk gemaakt dat hij het WK van 2026 en de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles ziet als "pronkstukken" voor wat hij de "Gouden Eeuw van Amerika" noemt. Trump heeft een goede relatie met FIFA-voorzitter Gianni Infantino. De beker van het WK voor clubs staat sinds een bezoek van Infantino in maart naast het bureau van Trump in het Oval Office.

De aftrap van de finale is om 21.00 uur (Nederlandse tijd) in East Rutherford. Tijdens de rust zullen sterren als J Balvin, Doja Cat, Tems en Emmanuel Kelly het publiek vermaken met een halftimeshow.

Vriendin (22) van topvoetballer steelt de show met opvallende look bij WK voor clubs Naast het spektakel op het veld tijdens het WK voor clubs is er één persoon buiten de lijnen die alle aandacht naar zich toe weet te trekken: Connie Grace, vriendin van Chelsea-ster Cole Palmer. Met haar opvallende stijl en charmante uitstraling steelt ze de show in de Verenigde Staten.

Vriendin steelt de show

Trump zal niet alle camera's op zich gericht krijgen bij de finale. In de halve eindstrijd tussen Chelsea en Fluminense stal de vriendin van Cole Palmer namelijk de show. De 22-jarige Connie Grace viel op met haar opvallende stijl en charmante uitstraling.

De relatie tussen Grace en Palmer werd vorig jaar juli officieel, toen het stel voor het eerst samen werd gespot tijdens een ontspannen vakantie op het zonnige Ibiza. Foto’s van het duo, genietend van het mediterrane zonnetje en elkaar, zorgden meteen voor veel media-aandacht. Sindsdien zijn Connie en Palmer regelmatig samen gezien, waarbij ze hun relatie openlijk delen met hun fans via social media.

Politie in Parijs doodsbang voor WK-finale van PSG: keiharde maatregelen om nieuwe fatale rellen te voorkomen De politie in Parijs zet zich schrap voor gigantische rellen. Nadat er complete chaos uitbrak toen PSG de Champions League-finale won, bestaat de angst dat er opnieuw rellen zullen uitbreken na de WK-finale tussen Paris Saint-Germain en Chelsea.

Doodsbange politie

In Parijs vreest de politie voor de uitslag van de wedstrijd. De politie in de Franse hoofdstad is in opperste staat van paraatheid voor de WK-finale tussen Paris Saint-Germain en Chelsea. Er zijn 11.500 agenten gemobiliseerd om mogelijke ongeregeldheden door supporters in de kiem te smoren.