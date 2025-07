Naast het spektakel op het veld tijdens het WK voor clubs is er één persoon buiten de lijnen die alle aandacht naar zich toe weet te trekken: Connie Grace, vriendin van Chelsea-ster Cole Palmer. Met haar opvallende stijl en charmante uitstraling steelt ze de show in de Verenigde Staten.

De 22-jarige sociale media influencer uit Manchester deelt op Instagram volop beelden van haar bezoek aan het toernooi, waar ze haar vriend Palmer aanmoedigt. In een frisse witte crop top en cargoshorts laat ze zien dat ze moeiteloos comfort en stijl combineert, wat haar volgers enthousiast maakt.

Reacties onder haar posts zijn lovend en vol bewondering. Zo schrijft een fan: "Love love love", terwijl een ander kortweg "Prachtig" typt. Een enthousiaste volger voegt toe: "Je bent zo mooi" en iemand anders geeft haar zelfs "5 sterren". Het is duidelijk dat Connie met haar ontspannen maar modieuze uitstraling indruk maakt.

Liefde in de spotlights

De relatie tussen Grace en Palmer werd vorig jaar juli officieel, toen het stel voor het eerst samen werd gespot tijdens een ontspannen vakantie op het zonnige Ibiza. Foto’s van het duo, genietend van het mediterrane zonnetje en elkaar, zorgden meteen voor veel media-aandacht. Sindsdien zijn Connie en Palmer regelmatig samen gezien, waarbij ze hun relatie openlijk delen met hun fans via social media.

Chelsea klaar voor finale tegen PSG bij WK voor clubs

Ondertussen schittert Palmer zelf ook op het veld. Chelsea schakelde in de achtste finale Benfica uit na verlenging, versloeg daarna Palmeiras en won vervolgens met 2-0 van Fluminense in de halve finale. In de finale wacht nu het zware duel tegen PSG, dat eerder in het toernooi met 4-0 van Real Madrid won.

Trainer Enzo Maresca is zeer te spreken over zijn ploeg. "We zijn erg blij en trots dat we de finale spelen. Dit is het WK voor clubs, waar de beste teams ter wereld samenkomen. Dat we daar zondag staan, is iets waar we trots op en blij mee moeten zijn", klinkt de Italiaan.

Palmer en Grace: een duo om in de gaten te houden

Na het winnen van de Conference League-finale tegen Real Betis en een vierde plek in de Premier League, staat Chelsea met het WK voor clubs opnieuw in de spotlights. Terwijl Palmer en zijn team zich voorbereiden op de ontknoping van het toernooi, blijft Grace met haar charmante uitstraling en stijlvolle aanwezigheid onmiskenbaar de aandacht trekken. Samen vormen zij een koppel om in de gaten te houden, zowel op als naast het veld.