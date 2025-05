'Grootste miskoop' Antony twijfelde om te stoppen met voetbal: 'Ik heb veel gehuild'

Manchester United betaalde €100 miljoen aan Ajax voor Antony. Hij arriveerde op Old Trafford met het etiket 'nieuwe Cristiano Ronaldo'. Maar niet veel later werd hij uitgeroepen tot een van de grootste miskopen ooit: "Door een zeer moeilijke tijd gegaan."

De Braziliaan kon zijn tranen niet bedwingen toen hij donderdag met Real Betis, niet in de laatste plaats door de verdiensten van de aanvaller, de finale van de Conference League bereikte. In het heenduel zette hij twee treffers achter zijn naam en in de return liet hij zich opnieuw gelden met een assist en het benutten van een vrije trap. Iets wat de oud-Ajacied een half jaar geleden waarschijnlijk niet mogelijk achtte.

'Dolgelukkige' Antony bloeit op bij Real Betis: hoofdrol voor oud-Ajacied in halve finale Conference League Oud-Ajacied Antony heeft zich donderdagavond met Real Betis geplaatst voor de finale van de Conference League. Hij blonk uit met een goal en assist tegen Fiorentina. "In Sevilla heb ik mezelf hervonden, het is de beste beslissing die ik heb genomen,” stelt de aanvaller.

Eén van de grootste miskopen ooit

Alles was klaar voor een sprookje in het Theatre of Dreams, waar de linksbuiten onder zijn bekende trainer Erik ten Hag zijn loopbaan na Ajax zou vervolgen. Tweeënhalf jaar later was daar echter weinig meer van over. Hij werd uitgeroepen tot een van de grootste miskopen ooit. Zijn carrière stond op instorten, de toen 24-jarige voetballer overwoog ermee te stoppen.

Beruchte oud-Ajacied doet boekje open over levensbedreigende situatie: 'Ze zeiden dat ik zou sterven' Oud-Ajacied Antony speelt momenteel bij Real Betis de frustratie weg die hem dwarszat bij Manchester United. In Sevilla toont de Braziliaan wekelijks op huurbasis zijn kwaliteiten. Toch zag het daar bij zijn geboorte niet naar uit, onthulde Antony.

Maar toen kwam er een verlossend (zo zal achteraf blijken) bericht: "Je gaat naar Spanje, Betis wil je huren." En zo vertrok Antony Matheus dos Santos, zoals zijn volledige naam luidt, in januari naar de groen-witten in Sevilla, waar hij vier maanden later goed zou zijn voor acht goals en vijf assists in 21 wedstrijden en een groot aandeel zou hebben in het bereiken van de eerste Europese finale ooit voor de Spaanse club.

'Zeer moeilijke tijd'

In een interview met Movistar+ onthulde hij veel geleden te hebben: "Ik heb veel gehuild, met mijn moeder, mijn vrouw, mijn zus, mijn broer, omdat we door een zeer moeilijke tijd zijn gegaan om van dit moment te kunnen genieten."

"Ik voel me erg gelukkig," ging hij verder. "Mijn familie en ik weten wat we hebben meegemaakt om dit moment te beleven. Ik leef een droom, want ik heb veel meegemaakt in mijn leven. Nu is dat veranderd. Ik ben God erg dankbaar voor alles, zodat ik dit moment voor mezelf en mijn familie kan beleven."

Antony tovert opnieuw: United-flop bezorgt Real Betis zege met wereldgoal Antony blijft zich van zijn beste kant laten zien bij Real Betis. De Braziliaanse aanvaller, deze winter nog overgekomen van Manchester United, drukte zondagavond opnieuw zijn stempel op de wedstrijd tegen Espanyol. In blessuretijd zorgde hij op fenomenale wijze voor dé beslissing. Een moment van pure klasse hield Betis in de race voor een felbegeerd Champions League-ticket.

Twee Europese titels?

De Braziliaanse international zou zelfs twee Europese titels achter zijn naam kunnen zetten in hetzelfde seizoen. Real Betis strijdt namelijk tegen Chelsea om de titel in de Conference League-trofee, terwijl Manchester United, waarvoor hij de eerste helft van het seizoen 2024/25 speelde, strijdt om de titel in de Europa League tegen Tottenham.