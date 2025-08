De muurschildering van Lamine Yamal is afgelopen weekend beklad. Als dit bij voetballers wordt gedaan is dat vaak met beledigende teksten, maar dat was bij de buitenspeler van Barça anders. Op zijn schildering werden de zeven dwergen gezet.

De nieuwe muurschildering van toptalent Lamine Yamal in Barcelona is beklad. Het kunstwerk, gemaakt door straatartiest TV Boy, werd geschilderd op het Praça Joanic in de Catalaanse hoofdstad. Dit gebeurde ter ere van de recente 18e verjaardag van de jonge Barça-ster. Yamal is afgebeeld met de letter "L" op zijn borst, vergelijkbaar met het iconische Superman-pak. Maar het kunstwerk bleef geen maand ongeschonden.

Zoals op de beelden te zien is, heeft iemand de dwergen uit de Disney-klassieker Sneeuwwitje en de Zeven Dwergen aan de muurschildering toegevoegd. Dit is een duidelijke verwijzing naar de aanwezigheid van bediendes met dwerggroei op het veelbesproken verjaardagsfeestje van Yamal.

“Een of andere grappenmaker heeft de muurschildering van Lamine Yamal op Praça Joanic vernield… Dit keer is het geen nepnieuws of een AI-bewerking. Ik heb de foto net gemaakt”, verklaarde Edu Polo, geciteerd door Mundo Deportivo, die de afbeelding van de beschadigde muurschildering publiceerde. De dader van deze wijziging aan de muurschildering van Lamine Yamal is Shredder, een andere straatartiest, die ook besloot zijn handtekening achter te laten op het werk van TV Boy in de wijk Gràcia.

Feest Yamal

Het afbeelden van de Zeven Dwergen is een verwijzing naar het feest dat Yamal gaf voor zijn achttiende verjaardag. Het feest zou er erg losbanding aan toegegaan zijn. Zo zouden er modellen zijn betaald om aanwezig te zijn en de mensen die de drankjes serveerden waren dus ingehuurd via een speciaal bureau voor mensen met dwerggroei. Ook mochten bezoekers hun telefoon niet meenemen naar het feest. Barcelona was absoluut niet blij met de festiviteiten en zou Yamal aan hebben gesproken op zijn gedrag en de ophef rond het feest.