FC Barcelona-coach Hansi Flick stuurt een duidelijk signaal naar zijn team omtrent activiteiten buiten het voetbalveld. Hij grijpt in en komt met strengere interne regels. De beslissing volgt na de ophef die ontstond door het verjaardagsfeestje van sterspeler Lamine Yamal.

Yamal is nog maar nét achttien jaar, maar staat nu al bekend om zijn omstreden feestjes. Het supertalent vierde recent zijn definitieve volwassenheid tijdens zijn verjaardag op Ibiza. Daar gebeurden een aantal bijzondere dingen. Zo mochten feestvierders hun telefoons niet meenemen, kreeg een model twintigduizend euro om aanwezig te zijn en werden serveerders met dwerggroei gespot op het feest.

Nieuwe regels

De zorgen over de frequentie van uitjes van verschillende spelers, in combinatie met de recente ontwikkelingen rond Yamal, hebben de Duitse coach doen besluiten in te grijpen en de regels te verscherpen. Volgens het Spaanse AS zal Flick nieuwe disciplinaire regels invoeren om de focus van het team op de wedstrijden te houden.

Flick wil de uitjes en sociale activiteiten van de spelers beperken en tegelijkertijd hun aanwezigheid in de media en op sociale media minimaliseren. Volgens het Spaanse medium introduceerde hij tien belangrijke regels, waaronder een verbod op nachtactiviteiten (zoals feestjes) na een wedstrijd.

'Hij is pas 18 jaar'

"Ik heb het al vaak gezegd: hij is een genie. Maar hij is pas 18 en we moeten hem helpen", zei de Duitse coach vlak voor Yamals verjaardag. "Tot nu toe gaat alles goed. Als hij de komende 15 jaar op topniveau wil spelen, moet hij hard trainen en zich mentaal voorbereiden."

"Hij is slim, maar plezier alleen is niet genoeg. Je moet ook werken. En spelers met zijn talent moeten dat doen. Hij heeft goede voorbeelden in het team, zoals Raphinha, die hem volledig vertrouwt."

