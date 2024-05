Bizar incident: 'NAC-aanvoerder Cuco Martina moet losgeslagen clubicoon John Karelse bedaren'

NAC stelde vrijdagavond met één enkel puntje tegen TOP Oss deelname aan de play-offs veilig - de wedstrijd eindigde in een gelijkspel. Na afloop verscheen NAC-aanvoerder Cuco Martina zoals gebruikelijk voor de camara's van ESPN. Echter, Martina moest het interview afbreken om een losgeslagen John Karelse in toom te houden.

Martina werd in de mixed-zone gevraagd om een reactie op de match, maar lijkt te worden afgeleid door een incident achter de camera. Volgens aanwezigen kreeg teammanager John Karelse het aan de stok met de persvoorlichter van de club. Daarbij zou hij ook twee journalisten hebben bedreigd. Wat er precies gebeurd is, is niet duidelijk. Wel wordt er gespeculeerd dat het incident het einde inluidt van Karelse zijn betrokkenheid bij NAC.

Bizarre beelden. Aanvoerder Martina die tíj́dens een interview moet ingrijpen om elftalbegeleider Karelse in bedwang te houden. Je schaamt je toch kapot. #NACPraat pic.twitter.com/LMWH0TjU9t — Chris W.M.  (@_ChrisWM_) May 10, 2024

Aanwezige reporters schrijven hoe John Karelse 'als een dolle' een collega aanvloog en twee journalisten 'bedreigt'. Op de beelden is slechts te zien hoe Martina het beeld uitrent en de elftalbegeleider, "John, John", probeert te kalmeren. De Bredaase club heeft nog niet op het voorval gereageerd.

Incident in mixed-zone lijkt einde van John Karelse bij NAC. Teammanager vliegt als een dolle onschuldige collega-medewerker aan en bedreigt twee journalisten. Aanvoerder Cuco Martina sprint uit ESPN-interview om clubicoon te ketenen. Gevolgen worden morgen duidelijk. #NACpraat — Joost Blaauwhof (@joost_blaauwhof) May 10, 2024

John Karelse is een icoon onder de Bredaase staf en fans. De oud-keeper werd begin 2023 aangesteld als teammanager. Zijn contract loopt nog tot medio 2026. Het is de vraag of Karelse het na gisteravond nog langer uithoudt bij NAC.