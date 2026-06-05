Over ruim een week trapt het Nederlands elftal voor het eerst af op het WK in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. Op 14 juni zal het Wilhelmus klinken in Dallas Stadium tegen Japan. Altijd een bijzonder moment, maar dit jaar helemaal. De FIFA heeft iets nieuws verzonnen voor de volksliederen.

Voor deze editie van het WK moet alles groter en spectaculairder. Dat is voorafgaand aan de wedstrijden niet anders. Weg met het gebruikelijke, dachten ze bij de wereldvoetbalbond. Normaal gesproken stonden 22 spelers in een rijtje naast elkaar met ook de het arbitrale kwartet daarbij. Maar de FIFA heeft iets verzonnen waardoor ook wisselspelers in het zonnetje zullen staan.

Andere ceremonie tijdens volksliederen WK

Alle spelers en scheidsrechters verzamelen zich voor de wedstrijd om de middencirkel, waar een vlag van de FIFA ligt. Dan volgen de volksliederen. "We creëren een moment van eenheid, trots en emotie dat echt toebehoort aan de teams en aan iedereen in het stadion", verklaart FIFA-baas Gianni Infantino de keuze.

Er is een vernieuwde 360-graden ceremonie die iedere fan een "unieke, meeslepende ervaring biedt". Het is door de FIFA bedoeld om de band tussen spelers en fans te versterken.

Een impressie van hoe het eruit komt te zien:

"Het FIFA-wereldkampioenschap draait om elke speler en elke fan, en deze nieuwe ceremonie voorafgaand aan de wedstrijden weerspiegelt dat", besluit de Zwitserse voetbalbobo. Na de volksliederen volgt het handjes schudden, dat wordt met 26 spelers aan beide kanten nog een hele opgave. Daarna volgen nog de teamfoto en toss.

WK 2026

Het WK voetbal begint op 11 juni met de openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika. Zij trappen om 21.00 uur af. Drie dagen later volgt het eerste duel voor het Nederlands elftal, tegen Japan. Dan zal niet alleen eerste doelman Bart Verbruggen op het veld staan tijdens het Wilhelmus, maar ook reservekeepers Mark Flekken en Robin Roefs.

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