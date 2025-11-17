Een hotelmedewerkster in Angola deelde een opmerkelijk verhaal over een ontmoeting met Lionel Messi in een lift, toen het Argentijnse nationale team daar was voor een vriendschappelijke wedstrijd.

Op vrijdag 14 november stond er een bijzonder affiche op het programma: Angola - Argentinië. Ter ere van de vijftigjarige onafhankelijkheid betaalde het Afrikaanse land maar liefst twaalf miljoen euro (!) voor een oefenduel tegen de regerend wereldkampioen.

Gekte rondom Messi

De Argentijnen wonnen met 0-2. Messi werd de hele tijd door het publiek bejubeld, en daarnaast werd de kleine superster vóór de wedstrijd ook geëerd door de lokale bond.

De komst van de 38-jarige superster veroorzaakte een ware gekte in het land. Een jonge fan, Lorena, die werkte in het hotel waar de Argentijnse selectie verbleef, onthulde haar plan om de iconische aanvaller te ontmoeten.

Eigenlijk was Lorena die dag vrij, maar ze besloot toch naar haar werk te gaan voor een mogelijke ontmoeting. Ze had dan ook een plannetje bedacht om dit te laten lukken.

“Eigenlijk was het mijn vrije dag in het hotel. Ik kwam onder het mom dat ik mijn tas was vergeten en wachtte voor de lift, omdat ik wist waar Messi’s kamer was. Ik wachtte tot hij eruit kwam en de lift instapte, en toen stapte ik ook in", zo vertelt ze erover.

Op de foto

En gelukkig vond de Argentijnse legende het niet erg. "Hij glimlachte zonder iets te zeggen, en ik sprak hem aan: ‘Spreekt u Engels?’". Messi wist al welke kant het gesprek op zou gaan. Hij zei: ‘Ja, ja. Wilt u een foto? Pak uw telefoon, geen probleem’.”

Ondanks dat Messi aangaf dat er niks aan de hand was, vond Lorena het ietwat spannend. "Ik was zo nerveus. Hij zei: ‘Ontspan je maar’ en droeg mijn tas totdat ik mijn telefoon pakte, en ik nam een foto met hem. Daarna zei hij: ‘Fijn om hier te zijn. Bedankt voor de warme ontvangst.’ Waarop ik antwoordde: ‘U bent hier altijd welkom’.”

Lorena scoorde dus mooi een foto met Messi, maar achteraf had ze toch op meer gehoopt. "Ik wou dat de lift niet was aangekomen of kapot was gegaan, zodat ik meer tijd had kunnen doorbrengen met de beste speler. Hij was heel bescheiden en verlegen en weigerde nooit een verzoek."