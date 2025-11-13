Lionel Messi is al jaren weg uit Europa, maar nog altijd niet vergeten. Dat bleek deze week wel toen de Argentijnse nationale ploeg zich in Elche voorbereidde op een oefenwedstrijd tegen Angola. Er ontstond een ware gekte in het Spaanse stadje toen de regerend wereldkampioen mét de stervoetballer daar neerstreken.

Zo'n 25.000 fans stroomden toe in het Manuel Martínez Valero stadion in het Spaanse Elche, waar ze een spectaculaire sfeer creëerden om de training van het Argentijnse nationale team van dichtbij te volgen. De grote ster, Lionel Messi, was de absolute publiekstrekker. De training van woensdag was open voor het publiek, wat duizenden fans de kans gaf om de wereldkampioenen te zien.

Eerbetoon van de Spaanse club

De tribunes zaten bomvol, met Argentijnse vlaggen die overal wapperden, terwijl het team van Lionel Scaloni zich voorbereidde op de vriendschappelijke wedstrijd tegen Angola op donderdag. De sfeer was feestelijk, waarbij de spelers zichtbaar genoten van de massale steun van het publiek. Sterker nog, voor aanvang van de training was er een bijzonder moment voor Lionel Messi. Cristian Bragarnik, aandeelhouder van Elche, overhandigde hem een shirt van de Spaanse club met rugnummer 10, als teken van eerbetoon.

'Raakt me nog steeds diep'

"Ik ben hier al een tijdje niet geweest. En eerlijk gezegd: de liefde die jullie me overal tonen, raakt me nog steeds diep. Heel erg bedankt aan iedereen die is gekomen. Er waren ook zoveel Argentijnen. Het is altijd een plezier om jullie weer te zien," schreef de legende van Barcelona en huidige speler van Inter Miami na de training op sociale media.

Messi naar het WK?

Argentinië voetbalt nergens voor, maar speelt dus vriendschappelijk tegen Angola. De regerend wereldkampioen plaatste zich in Zuid-Amerika overtuigend voor het nieuwe WK in Canada, de Verenigde Staten en Mexico. Het WK is echter nog niet verzekerd van deelname van Messi. De aanvoerder van Argentinië heeft nog niet besloten of hij er bij is of niet in de zomer van 2026. Hij komt alleen als zijn lichaam dat toelaat. Hij is nu 38 jaar oud en nog altijd van onmisbare waarde voor zijn club Inter Miami. Hij werd topscorer in de MLS en mag nog altijd hopen op een prijs aan het einde van het seizoen.