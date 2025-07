Sarina Wiegman won zondag met haar Engelse ploeg het EK voetbal door Spanje te verslaan in de finale. Één van de Engelse speelsters deelde na de finale dat ze met een bizarre blessure het toernooi uitspeelde.

Het gaat om de Engelse international Lucy Bronze. De verdediger speelde het gehele EK in Zwitserland met een gebroken scheenbeen. De 33-jarige speelster onthulde dat nadat de Engelsen de finale van Spanje wisten te winnen. Eerder in het toernooi was de vleugelverdediger nog van cruciale waarde. Bronze benutte in de strafschoppenserie tegen Zweden de beslissende penalty.

"Niemand wist ervan af. En nu heb ik de knie van mijn andere been geblesseerd. Ik denk dat ik daarom na de kwartfinale tegen Zweden zo veel lof kreeg van mijn medespelers. Ik heb veel pijn, maar dat is wat er nodig is om voor Engeland te spelen en dat is wat ik zal blijven doen", aldus Bronze, die in de rust van de verlenging gewisseld moest worden.

Europees Kampioenschap

Ondanks haar blessure kon Wiegman Bronze erg goed gebruiken op het EK. De vleugelverdediger speelde in elke wedstrijd mee bij de Engelsen. De laatste drie wedstrijden maakte ze zelfs een verlenging mee tegen Spanje, Italië en Zweden. In die laatste wedstrijd maakte ze dus de beslissende penalty. Die eer was tijdens de finale tegen Spanje aan Champions League-winnaar Chloe Kelly.

Lucy Bronze

Bronze speelt in het normale seizoen voor Chelsea, waar ze een van de routiniers is in het team. Eerder kwam ze ook uit voor FC Barcelona, Liverpool, Everton, Olympique Lyon en Manchester City. Bronze kan nu officieel op vakantie waar ze zal moeten herstellen van haar gebroken scheenbeen en haar blessure aan de knie van haar andere been.

Wiegman gaf na de wedstrijd ook aan hoe veel respect ze heeft voor Bronze. "De hele ploeg heeft een geweldige mentaliteit, maar Lucy heeft een bizarre mentaliteit", zei de bondscoach.