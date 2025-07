Engeland kende een zéér moeizaam EK, maar staat uiteindelijk wél met de gouden medaille en de beker. Voor Sarina Wiegman wordt het bijna 'gewoon' om het eindtoernooi te winnen, want het was al haar derde EK-winst op rij. Tóch stond ze de Engelse media geëmotioneerd te woord. "Voetbal is chaos", waren de woorden van Wiegman.

Vooral de pijnlijke nederlaag tegen Frankrijk zette Wiegman flink onder druk. Toch bleef de Nederlandse topcoach onverstoorbaar: onder haar leiding vond Engeland snel de weg omhoog. Met overtuigende zeges op Nederland (4-0) en Wales (6-1) herpakte haar ploeg zich in de groepsfase. Gevolgd door drie zeges in de knockout-fase tegen Zweden (na penalty's), Italië (2-1) en Spanje (na strafschoppen). "Dit was het meest chaostische toernooi", zegt Wiegman tegen BBC.

Derde EK-titel op rij

Wiegman bereikte in de afgelopen vijf eindtoernooien telkens de finale: drie keer wist ze het EK te winnen, terwijl ze twee WK-finales verloor. Dit toernooi was echter van een heel andere orde. "Alle uitdagingen die we hebben gehad, het was chaos vanaf de eerste wedstrijd. Het is ongelofelijk om Europees kampioen te worden na het verliezen van je eerste wedstrijd", vervolgt ze.

Tegen Zweden stond Engeland zo'n tien minuten voor tijd nog met 2-0 achter, maar knokte zich terug en ook tegen Italië lukte het op krankzinnige wijze door een last-minute treffer. Vlak na de wedstrijd kon ze het nog niet beseffen. "Ik kan het nog niet geloven, nee. We hebben gezegd dat we moesten winnen, hoe dan ook. Ik ben zo trots, het is niet te geloven. Nu sta ik hier met een medaille om mijn nek, en we hebben de beker. Voetbal is chaos", zegt Wiegman vol trots.

Viering van EK-winst in Londen

Engeland viert dinsdag de EK-overwinning in Londen. Fans krijgen de kans om Sarina Wiegman en de Lionesses toe te juichen tijdens een feestelijke parade in een open bus over The Mall. De stoet vertrekt om 12.10 uur en eindigt rond 12.30 uur met een ceremonie bij het Queen Victoria Memorial, vlak voor Buckingham Palace.